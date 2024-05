Residente canta a favor de Palestina: "veo a mi hijo en cada niño masacrado"

Residente, exlider de Calle 13, decidió dar voz a aquellas voces que los bombardeos en Medio Oriente han apagado, a aquellos que han sido calificados por los gobiernos como "daño colateral" y a un conflicto que ha arrebatado miles de vidas en los últimos meses.

A través de sus redes sociales, el músico lanzó "Bajo los escombros", canción en la que habla sobre la guerra en la franja de Gaza y expresa su apoyo al lado palestino.

"Esta canción la escribí desde el dolor. Entre los bombardeos en Gaza. Veo a mi hijo en cada uno de los niños masacrados", fue el mensaje con el que acompañó el video de este tema, en el que aparece junto a la cantante palestina Amal Murkus, y algunos niños refugiados.





El músico lanzó "Bajo los escombros" con la que apoya al pueblo palestino. Foto: Captura de pantalla.

Lee también Residente incluye a México en su nueva gira, "Las Letras Ya No Importan"

Asimismo, destacó que en cada palabra intentó plasmar la impotencia que siente frente a la guerra; incluso, reprochó el hecho de que muchos de sus colegas han decidido guardar silencio.

"Por medio de la música intento manejar la impotencia que siento de no poder hacer nada más que esto.

La verdad es que no entiendo el silencio de muchos colegas artistas, me hace perder la esperanza en la humanidad. Como escribió León Gieco alguna vez 'solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente', agregó.

Con frases como: "El invasor es un puerco, porque aunque yo levante las manos dispara" o "bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos", René deja clara su postura al mundo, una que ha sido castigada en otros sectores del entretenimiento, por ejemplo el cine, ya que aquellos actores que se han identificado como proPalestina, han sido llamados antisemitas y recibido amonestaciones, tales como cancelaciones de contratos.









Esta canción forma parte del nuevo disco del puertorriqueño, "Las letras ya no importan" y, a unas horas de su lanzamiento, ya dividió comentarios en las redes sociales, pues mientras unos apoyan su postura y celebran su preocupación por la humanidad; otros reprocharon que no hable de las vidas que Hamas ha cobrado.

"Gracias por compartir las cosas que realmente son importantes", "a ti no te sobra ni una letra de la palabra artista", "¿y qué pasa con los miles muertos en Ucrania e Israel?", "un artista que no le duela la humanidad, no es artista. Gracias", "hágale una canción a Hamas para que abandonen Gaza y dejen de matar a su propia gente", "Hamas está orgulloso de ti", "El único artista de Latinoamérica que habla de este genocidio", "Espero que hagas una canción por los secuestro del 7 de octubre si tanto te interesa la humanidad", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

El reciente conflicto armado entre Israel y Palestina estalló el pasado 7 de octubre, desde entonces el numero de muertos asciende a más de 36 mil; mientras que se contabilizan 81 mil heridos.

Lee también Residente anuncia nuevo disco "Las letras ya no importan": "me quiero despedir pero no quiero", confiesa