El pasado 26 de julio la muerte sorprendió a la cantante Sinéad O'Connor, quien fue encontrada sin vida dentro de su casa de Londres a los 56 años de edad.

Los problemas de salud mental por los que la irlandesa atravesaba y que se complicaron después de la muerte de su hijo, Shane O'Connor, eran muy bien sabidos por el público y sus fans; sin emabrgo, lo que todo mundo desconocía es que la cantautora se encontraba trabajando en su regreso a los escenarios.

De acuerdo con los representantes de Sinéad, durante sus últimos meses de vida, planeaba un nuevo disco de estudio, después de casi una década de ausencia.

Pero esto no es todo, la intérprete de "Nothing compares to you" se estaba tomando muy en serio sus planes a futuro y como parte de este retorno a la escena musical también planeaba una serie de conciertos y hasta una película basada en su libro: "Como tributo a quienes formaron parte del equipo de Sinéad durante nuestro mandato, debe mencionarse que estaba completando su nuevo álbum, revisando nuevas fechas de gira para 2024 y considerando oportunidades en relación con una película de su libro, escribieron en un mensaje que fue difundido por la revista People.

Si bien los representantes de O'Connor no revelaron si tras la muerte de la famosa continuarán con el lanzamiento del álbum, si agradecieron el tiempo y la oportunidad que tuvieron para trabajar con la cantante a quien describieron como parte de su familia: "Ha sido un honor haber trabajado con Sinéad, como músicos, productores y sus representantes artísticos durante los últimos nueve años, pero mucho, mucho más que eso, Sinéad era una familia. Que descanse en paz", agregaron.

El último trabajo de la irlandesa fue "I'm Not Bossy, I'm the Boss", mismo que vio la luz en 2014. Hasta el momento se desconocen las causas de muerte de la artista

