Reportan que Gerard Piqué hablará por primera vez en una entrevista tras su separación de Shakira

Desde su separación con el futbolista Gerard Piqué, Shakira ha expresado sus emociones a través de su música, lanzando alusiones al famoso y a su novia Clara Chía, además de abrirse en entrevistas con los medios de comunicación.

Por su parte, Gerard fue objeto de críticas debido a las alegaciones de infidelidad en su relación con la colombiana. A lo largo del tiempo, mantuvo un bajo perfil y evitó hacer declaraciones frente a las cámaras. Sin embargo, recientemente estaría mostrando interés en compartir su versión de la historia, lo que podría estar relacionado con el deseo de mejorar su imagen pública.

Captura vía Youtube

Lee también: ¿Qué dijo Alejandro Fernández que desató el enojo de Pepe Aguilar?

De acuerdo con varios medios de comunicación españoles, incluido "Lecturas", se confirmó hoy viernes 22 de septiembre que el empresario participará en una entrevista en televisión abierta con el futbolista y presentador Joaquín Sánchez en el programa llamado 'El Novato'.

En él, Piqué no estará solo, ya que estará acompañado por Ibai Llanos, una figura destacada en el mundo del streaming y su socio en Kings of League. Se ha especulado que la pasión compartida por el fútbol entre el entrevistador y Piqué podría haber influido en su decisión de hablar en público.

El video cuenta con 866 mil reproducciones y con más de 86 mil “likes”. Foto: TikTok. @ibaillanos

Lee también: Mira cómo luce hoy el actor que interpretó a ‘Ivar, el Deshuesado’ a sus 29 años

Aunque aún no se ha anunciado una fecha concreta para la entrevista, esta primicia surge después de que la canción más reciente de Shakira, "El Jefe", en colaboración con Fuerza Rígida, lanzara indirectas hacia su ex, incluyendo la afirmación de que Piqué no pagó la indemnización a la exniñera de Milan y Sasha, Lili Melgar.

Respecto a ello, el círculo cercano a Piqué sostiene que fue la niñera quien decidió mudarse a Miami con la cantante, reportaron los medios.

Lili Melgar, la mujer a la que Shakira le dedicó su canción "El Jefe"

Shakira sorprendió con su nueva canción 'El Jefe', cuyo mensaje, ritmo y género son completamente distintos a sus últimos éxitos, como 'TQG', 'Acróstico' y 'Copa Vacía'. En el tema, que hace junto al grupo mexicano Fuerza Regida, toca la explotación laboral y el infierno al que quizá se enfrentan muchos por cuenta de sus jefes.

La colombiana exploró sonidos norteños en la pista que no teme incluir palabras de alto calibre.

Eso sí, una que otra referencia "Tengo un jefe de mi****, que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes BenzMe tiene de recluta, el muy hijo de p***".

"Tú soñando con irte del barrioTienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario".

¿Quién es Lili Melgar?

El anterior es el fuerte coro que reitera varias veces a lo largo de los tres minutos de duración de la pista. Al final, un detalle no pasó desapercibido por los fanáticos de la colombiana, pues le dedicó la canción a una mujer:

"Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización".

De hecho, la mujer a la que Shakira le dedica la melodía hace un corto cameo en el video de 'El Jefe': aparece con los brazos en su cintura y una mirada retadora ante la cámara.

Lili Melgar

Los fanáticos de la cantante de inmediato se aventuraron a lanzar hipótesis sobre la identidad de la mujer. Al explorar fotos antiguas de la artista barranquillera, encontraron que aparentemente Melgar era la niñera de Sasha y Milán.

En varias imágenes está llevando el coche de alguno de los pequeños o se le ve cargándolos en brazos.

Los internautas más osados han afirmado que Melgar habría sido despedida al conocer algún dato que llevó a la separación entre Shakira y Piqué.

Dariana Melgar, quien sería la hija de la mujer, dio eco en redes sociales a las teorías que han surgido y aseguró que "a pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira".

También, aplaudió el gesto de la colombiana: "Para ti esta canción, mamá. Qué guapa eres".

Con información de *EL TIEMPO/GDA.

Lee también: Depeche Mode sacude a la Ciudad de México