“La lógica del humor”, muestra de Junco, uno de los grandes caricaturistas españoles, en la XV Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara

Se Invertirán 428 mil pesos en Escuela del Centro Ollin Yoliztli, informa Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

“Cada vez se forman menos liberales”: Mark Lilla, politólogo estadounidense

“Quiebre económico permitió el ascenso del populismo”

Responden ante acusaciones por baile “La Botella”

La caricaturista Maitena gana Premio Quevedos

enfrenta serios problemas legales, luego de que un juez girara una orden de aprehensión en su contra.

La tarde de este jueves se dio a conocer que el presentador no acató las medidas de restricción que había obtenido en su contra, por lo que deberá permanecer detenido por al menos 12 horas.

Esta medida fue tomada medida fue tomada a raíz de la controversia que surgió entre la costarricense y su exnuera, Imelda Garza Tuñón. Maribel alegó ante las autoridades que la conducta de quien fue pareja de su hijo no era la apropiada para criar a un niño.

Con este antecedente, y al ver que en sus diferentes programas Infante abordaba el tema de forma tendenciosa, Maribel decidió recurrir a las autoridades para solicitar una orden de restricción, misma que le fue otorgada y que el periodista violó al volver a referirse a ella de manera despectiva.

Ante esto, y durante una audiencia celebrada alrededor de las 15:00 horas de este jueves, el juez de control dictaminó el arresto de Gustavo, además de que está obligado a retirar de la red cualquier imagen y video en el que haga mención a la también cantante, se informó en el programa “Dulce y picosito” que encabeza Flor Rubio.

Por su parte la defensa de Gustavo Adolfo Infante hizo las diligencias pertinentes para promover la nulidad de la notificación de su arresto, sin que lo consiguiera.

Y, aunque al momento en el que se giró la notificación, Infante ignoraba sanción en su contra, también se sabe que está amparado ante cualquier acción legal en su contra de parte de Maribel Guardia.

