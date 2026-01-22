Esta tarde se reportó la muerte de doña María del Carmen Arruza, madre de los hermanos Capetillo, luego de que un amigo de la familia, el periodista Heriberto Murrieta extendiera su sentido pésame a la familia. Sin embargo, su hijo Eduardo, ni otros integrantes de la familia, se han pronunciado al respecto,

Fue a través de su cuenta de X que el comunicador deportivo habló de la amistad entrañable que lo unió a la señora Carmen, mejor conocida en el mundo del espectáculo, por ser esposa del torero mexicano Eduardo Capetillo Villaseñor (QEPD) y madre del conocido actor y cantante Eduardo Capetillo.

"Lamento profundamente el fallecimiento de mi entrañable amiga Mari Carmen Vázquez, madre del rejoneador Carlos Arruza, el matador Manolo Arruza y el actor Eduardo Capetillo", escribió.

Lamento profundamente el fallecimiento de mi entrañable amiga Mari Carmen Vázquez, madre del rejoneador Carlos Arruza, el matador Manolo Arruza y el actor Eduardo Capetillo. pic.twitter.com/HxnrhSrT2Z — Heriberto Murrieta (@Beto_Murrieta) January 22, 2026

Hasta el momento, la familia no ha confirmado o desmentido el trascendido de su deceso.

En una entrevista a doña Mari Carmen, fechada en 1994, el año en que su hijo Eduardo y Bibi Gaytán se casaron, dio a conocer a Televisa que, cuando nació el actor, en abril de 1970, su doctor le hablaron de la belleza innata con la que el recién nacido había llegado a este mundo.

"El parto fue bastante bueno, estuve consciente, me acuerdo que cuando nació y el doctor me lo dio, me dijo ´ha tenido usted un niño precioso, señora´, creo que fue el único de mis hijos con los que he llorado de gusto, de felicidad", contaba.

También expresó que, al crecer Eduardo, su innegable atractivo, llevó a sus amigas a exhortarla a llevarlo a castings, sin imaginarse la fama que alcanzaría su hijo durante su juventud.

"Precioso para mí, para sus hermanos, era el consentido de sus hermanos, el consentido mío y también del papá, las amigas me decían que por qué no lo lleva a anunciar un alimento, porque era un niño muy lindo, muy tierno", rememoraba.

