Más Información

La obra de Esther Seligson bajo la lupa de escritores y críticos literarios jóvenes

La obra de Esther Seligson bajo la lupa de escritores y críticos literarios jóvenes

“Héctor Cárdenas, un hombre que ha tratado de develar el mundo”: Ernesto Velázquez Briseño

“Héctor Cárdenas, un hombre que ha tratado de develar el mundo”: Ernesto Velázquez Briseño

Nace la Feria del Libro del Pensamiento Crítico

Nace la Feria del Libro del Pensamiento Crítico

“Venezuela está en el inicio de un laboratorio delirante del poder”: Javier Téllez, artista y cineasta

“Venezuela está en el inicio de un laboratorio delirante del poder”: Javier Téllez, artista y cineasta

INBAL dice que supervisará traslado a España y conservación de la Colección Gelman

INBAL dice que supervisará traslado a España y conservación de la Colección Gelman

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Esta tarde se reportó la muerte de doña, madre de los , luego de que un amigo de la familia, el periodista extendiera su sentido pésame a la familia. Sin embargo, su hijo Eduardo, ni otros integrantes de la familia, se han pronunciado al respecto,

Fue a través de su cuenta de X que el comunicador deportivo habló de la amistad entrañable que lo unió a la señora Carmen, mejor conocida en el mundo del espectáculo, por ser esposa del torero mexicano Eduardo Capetillo Villaseñor (QEPD) y madre del conocido actor y cantante Eduardo Capetillo.

Lee también:

"Lamento profundamente el fallecimiento de mi entrañable amiga Mari Carmen Vázquez, madre del rejoneador Carlos Arruza, el matador Manolo Arruza y el actor Eduardo Capetillo", escribió.

Hasta el momento, la familia no ha confirmado o desmentido el trascendido de su deceso.

En una entrevista a doña Mari Carmen, fechada en 1994, el año en que su hijo Eduardo y Bibi Gaytán se casaron, dio a conocer a Televisa que, cuando nació el actor, en abril de 1970, su doctor le hablaron de la belleza innata con la que el recién nacido había llegado a este mundo.

Lee también:

"El parto fue bastante bueno, estuve consciente, me acuerdo que cuando nació y el doctor me lo dio, me dijo ´ha tenido usted un niño precioso, señora´, creo que fue el único de mis hijos con los que he llorado de gusto, de felicidad", contaba.

También expresó que, al crecer Eduardo, su innegable atractivo, llevó a sus amigas a exhortarla a llevarlo a castings, sin imaginarse la fama que alcanzaría su hijo durante su juventud.

"Precioso para mí, para sus hermanos, era el consentido de sus hermanos, el consentido mío y también del papá, las amigas me decían que por qué no lo lleva a anunciar un alimento, porque era un niño muy lindo, muy tierno", rememoraba.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Guardaespaldas de Cazzu conmueve daría mi vida por ellas” y redes estallan “el verdadero papá de Inti” . Foto: Tomadam de TikTok @angelaaguilar_ / EFE / Tomada de Instagram @titigomezlado_

Guardaespaldas de Cazzu conmueve: "daría mi vida por ellas” y redes estallan: “el verdadero papá de Inti”

¿Vuelve RBD? Anahí y Poncho Herrera desatan furor tras reaparecer juntos. Foto Instagram.com/anahi/

Anahí y Poncho Herrera reavivan la nostalgia RBD con video misterioso: ¿regreso de “Mía y Miguel”?

“Le decía lo mismo a todas”: exnovia de Peso Pluma responde a Kenia Os y desata polémica. Foto: Tomada de Instagram @pesopluma /hannah0well

“Le decía lo mismo a todas”: exnovia de Peso Pluma responde a Kenia Os y desata polémica

“Parece primera dama”: el outfit de Katy Perry en Davos que dividió a las redes. Foto: AP

“Parece primera dama”: el outfit de Katy Perry en Davos que dividió a las redes

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou sorprende con pequeño bikini de cuero en Instagram

[Publicidad]