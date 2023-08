Rebelde por siempre: Dulce María se convierte en Roberta Pardo; así lo presumió

El conteo para el esperado regreso del grupo RBD a los escenarios ha comenzado, tras 15 años fuera de los reflectores. El próximo 25 de agosto, Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Dulce María darán inicio al "Soy Rebelde Tour" en el Sun Bowl Stadium en Texas. Los famosos están cada vez más listos, algunos de ellos luciendo incluso un "look rebelde" para la ocasión.

Desde el anuncio de la gira, se han filtrado detalles en redes sociales y en los medios de comunicación sobre la preparación vocal y coreográfica a la que se están sometiendo los famosos para sorprender a sus fanáticos.

Anahí Puente, quien interpretó a "Mía Colucci", fue la primera en cambiar el tono castaño de su cabellera a un deslumbrante rubio, similar al que llevaba en la novela.

Ahora, ha sido Dulce María quien hizo una aparición con el emblemático color rojo característico de Roberta Pardo, su personaje. ¡Te lo contamos todo!

Dulce María vuelve al pelirrojo

Fue a través de su cuenta de Twitter donde Dulce compartió un breve clip. En los primeros minutos, aparece con su cabello color castaño, pero luego lo despide para lucir un vibrante pelirrojo. Además, acompañó el nuevo look con unos labios del mismo tono, resaltando sus grandes ojos.

"No se puede regresar el tiempo, pero podemos revivirlo", se lee sobre el material.

Recordemos que el estilo de la cantante en los años 2000 también iba acompañado de un flequillo corto y el cabello ondulado, pero en esta ocasión decidió dejar el fleco un poco más largo.

Cabe mencionar que la intérprete de "Sálvame" no había vuelto a usar dicho color de pelo desde el término de la novela y los conciertos.

Si bien no ha hecho declaraciones respecto a por qué tomó la decisión de dejar aquella etapa atrás, en 2022, cuando participó en “Los 2000’s pop tour”, comentó a la prensa que no tenía planes de teñir su cabello de rojo, por lo que simplemente uso unas extensiones que le dieron un aire a uno de sus primeros looks para la ocasión.

El cambio de la actriz generó reacciones positivas de los fans quienes comentaron: "¡Ah qué guapa!", "La más rebelde regresa a su origen", "La primera pelirroja del mundo está de vuelta", "Mi Roberta Regresó", "Estoy colapsando".

