Rebecca de Alba ya no está interesada en los reality shows

A Rebecca de Alba le han estado llegando varias invitaciones para conducir diversos reality shows, después de su intervención en MasterChef México , pero ya no es algo que le interese porque muchos carecen de contenido.

“Quiero estar en proyectos que me diviertan, pero también a veces digo: ‘bueno Rebecca, a ver, nada pierdes en hacer este reality, (pero) la verdad es que sí pierdo, porque me he ganado un cariño y un respeto de la gente durante 30 años y no puedo hacer ciertas cosas”, comenta.

“Claro, hay reality de acción y eso me encanta, pero no aguantaría ahorita caminar 5 kilómetros (risas). No descarto, pero no hay un plan como tal ahorita. A mí lo que me gusta es hacer tv en vivo”, añade.

Lee también Rebecca de Alba habla sobre la maternidad y los abortos que sufrió al lado de Ricky Martin: "soy madre en muchos sentidos"

En estos días la zacatecana se encuentra en EU para grabar un making off de la serie “Yellowstone”, en el cual entrevistará a algunos de sus integrantes incluyendo al estelar Kevin Costner, para su transmisión en EU.

La producción es para Paramount, compañía que desde hace cinco años está detrás de esta historia sobre un hombre que controla el rancho estadounidense más grande, defendiéndose de constantes ataques.

“Nos vamos a adentrar a todo lo que es donde está el rancho de Costner, que está en Colorado y son trabajos que me encantan, me motivan mucho. Es para EU, pero ahora seguro en México se podrá ver de alguna manera”, indica.

Destinará ganancias de su venta anual a afectados por "Otis"

Luego de su odisea por EU, De Alba estará de lleno en la venta anual organizada por la Fundación de Alba, cuya recaudación se destinará no solamente a pacientes con cáncer, a quienes atiende desde hace 15 años, sino ahora a los afectados por el huracán "Otis" en Acapulco.

Cerca de 20 mil prendas y accesorios, de marcas reconocidas, estarán con al menos un 50% de descuento en una boutique de Polanco de la Ciudad de México, los próximos 7 y 8 de noviembre.

La Fundación ha atendido a más de 17 mil enfermos desde hace 15 años y brindado información a más de 50 mil personas.

“Estamos hablando de cosas que son atemporales, de vestidos de noche, de gala, de maquillaje, zapatos, bolsas, pero también habrá cosas para hombres, para jóvenes.

“Quien vaya va a encontrar sus regalos de Navidad, pero lo más importante es que (el dinero) será para apoyar a nuestros pacientes con cáncer y parte, en esta ocasión, para los damnificados”, precisa.

Lee también Rebecca de Alba revela que perdió dos bebés de Ricky Martin