Rebecca de Alba afirmó que no le molesta que la prensa le siga preguntando sobre Ricky Martin con quien anduvo durante alrededor de siete años, considera que aunque pasen los años siempre habrá alguien que le toque el tema, sin embargo dijo que siempre responderá amable y sin molestias al respecto.

“Tengo muy claro que si llego a vivir más décadas y a lo mejor ya no oigo bien o no veo bien, alguien va a llegar a preguntarme (sobre Ricky), entonces no me molesta, ni me molestará porque siempre será un capítulo de mi vida muy luminoso y sumamente importante.

“Eso lo tengo asumido, no me molesta para nada, más bien me da risa porque yo ya no vivo la vida loca, pero van a pasar décadas y va a ser así, eso ya fue”, declaró la conductora a los medios de comunicación durante el Fashion Fest que organizó una tienda departamental.

En las instalaciones del Museo de Historia Natural y Cultural Ambiental, dentro del Bosque de Chapultepec la actriz indicó que no sigue en redes sociales al intérprete de “Livin´ la vida loca” por la siguiente razón:

“Por nada, si yo quiero saber algo de él directo no tengo que usar una red social, pero en realidad hay personas que sigo pero que no conozco, cuentas de muchas personas que no conozco”.

Ella prefiere seguir cuentas de naturaleza, animales, de temas sobre el calentamiento global, todo el tema marino, le apasionan los insectos.

No sabe si él la sigue, pues no está tan al pendiente sobre este tipo de cuestiones; usa a lo mucho dos horas al día para ver redes sociales, si come no levanta el teléfono y si es fin de semana a lo mejor se desconecta.

Tiene sus reservas con las redes sociales

Rebecca trabajó en la época de oro de la televisión mexicana, p or lo que aprendió ahacer distintas las cosas en comparación con los nuevos artistas e influencers que se la viven en las redes sociales.

“Encontrarme una nueva forma de hacer todo, vamos a capturar esto y de repente ya tienen un mundo, ahí en segundos, no ha sido difícil adaptarme, pero no todo me gusta, no todo el uso de los gadgets, de todas las redes sociales me gustan, tomo lo que me funciona para el trabajo y para mí. No tengo exceso de uso en las redes, para nada. No soy influencer, soy solo Becky, soy Rebecca.

“Las friegas de antes eran tremendas, pero me han forjado a mí una disciplina, una constancia y una madurez, que no me la daría a mí en este momento de mi vida, todas las herramientas de las redes sociales, a mí no”.

Comentó que ella ya formó a Rebecca de Alba y maduró como tal, pero ahora es otra época y opinó que es una mentira cuando dicen que la televisión va a desaparecer.

“Tú prendes la televisión y hay docenas de noticieros, de talk shows, hay infinidad de programas, no es verdad que la televisión termine, todo está cambiando con mucha rapidez”.

¿Le gustaría escribir un libro?

Declaró que en realidad ella no se ve contando nada en un libro, tiene vivencias de toda su carrera, de ser afortunada, de no estar al aire y vigente, pero no sabe qué le gustaría al público leer.

“Cuando cuento anécdotas con mis amigos me dicen deberías escribirlo aunque no la publiques y dejarla ahí, les digo la tengo en la mente no creo que se me vaya a olvidar”.

