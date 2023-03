Rebecca de Alba luce al natural a sus 58 años

A Rebecca de Alba le gusta cómo sale en sus fotos a los 58 años. Admite que alguna vez se ha favorecido por un filtro para verse mejor, pero aclara que es un recurso, no una regla, pues le gusta lucir lo más natural posible.

“No puedo mentir y decir ‘así soy’, yo creo que es algo con lo que juegas, algunas de las redes te invitan a jugar con filtros y efectos especiales. Pero yo no me meto 10 filtros, yo encuentro uno y digo: con este me quedo. Claro que uso filtros porque luego hay horrores”.

Lee también Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anuncian que esperan a su primer hijo

“Son designios de Dios”, así reaccionó Laura León tras la muerte de Rebecca Jones

Laura León, quien actualmente trabaja en el programa de Televisa “Mi famoso y yo” y en “Lagunilla mi barrio”, se mostró consternada con la muerte de Rebecca Jones, a quien llegó a conocer. “Son designios de Dios y tan tan. Se respeta. El legado nos lo deja a todos con sus actuaciones, ella una bellísima persona, yo la conocí durante muchos años”, asegura.

Rebecca Jones. Foto: Instagram @la_rebeccajones

Cuauhtli Jiménez ya no le apuesta a temas del narco

Cuauhtli Jiménez ya no quiere ser encasillado como un actor del mundo del narcotráfico, después de haber participado en series como “El señor de los cielos” y “Narcos: México”. El actor espera que tomen en cuenta su actuación en “Finlandia”, cinta en la que protagonizó como un Muxe. “Me encasillaban en el narco y el violento, hice todas las narcoseries, pero ya hubo un momento en el que tenía muchas ganas de hacer cine y trabajar con todos estos directores”, dijo durante la presentación de la película “Qué viva México”, de Luis Estrada, donde hace el papel de un transexual.

El actor ya no quiere encasillarse en el género de las narcoseries, por el contrario desea que su trabajo en otros ámbitos sea reconocido. Foto: Archivo

Lee también Alejandro Camacho rompe el silencio y habla de la partida de Rebecca Jones: "Mi querida Rebequita"