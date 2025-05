Nueva York.— El nuevo musical Real women have curves, con el mayor número de actores latinos y producción de Angélica Vale, obtuvo dos nominaciones a los premios Tony: a Mejor banda sonora original, por la cantante mexicana Joy Huerta y Benjamín Vélez, y el de papel secundario, por el desempeño de la actriz Justina Machado.

Los musicales Buena Vista Social Club, Death becomes her y Maybe happy ending lideran con 10 nominaciones la carrera hacia la 78 edición de los Tony de Broadway.

Los mencionados musicales competirán en su categoría con Dead outlaw y Operation mincemeat, anunciaron ayer las entidades organizadoras (la American Theatre Wing y la Broadway League), en un evento transmitido por internet.

La 78 entrega de los Premios Tony, considerados los Oscar del teatro, será presentada por Cynthia Erivo y tendrá lugar el 8 de junio en el Radio City Music Hall.

En esa ceremonia, el intérprete estadounidense Harvey Fierstein —cuatro veces ganador del Tony— será homenajeado con el premio a la trayectoria y la actriz Celia Keenan-Bolger recibirá el Premio Tony 2025 Isabelle Stevenson por su labor en defensa de las artes escénicas.

Esta ocasión varias estrellas hollywoodienses y personalidades de televisión obtuvieron su primera nominación: George Clooney por su papel en la adaptación teatral de Good night, and good luck; Nicole Scherzinger de la mano de Sunset Blvd.; Sarah Snook con The picture of Dorian Gray; Bob Odenkirk por Glengarry Glen Ross; y Mia Farrow por The Roommate.

En la terna de Mejor obra de teatro son candidatos English, The Hills of California, John Proctor Is The Villain, Oh, Mary! y Purpose.

La actriz Audra McDonald recibió su undécima nominación a los Tony por su papel de Rose en Gypsy, convirtiéndose así en la intérprete con más nominaciones a los Tony de la historia, y tiene seis premios.

Este año, 21 obras y 21 musicales optan a los premios. EFE