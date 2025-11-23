Raúl Rocha Cantú describe a Omar Harfouch, el juez de Miss Universo 2025 que renunció, como un "oportunista", luego de que se refiriera a Fátima Bosch como una "falsa ganadora" y que, a través de sus redes sociales, sugiriera que, detrás de la 74° edición del certamen, hubo fraude.

72 horas antes de que tuviera lugar la final del certamen, Harfouch, pianista de origen franco-libanés, dio a conocer que se abstendría de participar como jurado luego de que, aparentemente, descubriera que había sido "engañado" y "utilizado".

Hafrouch alega que, un día antes de que se entregara la corona, él ya había afirmado que sería la joven tabasqueña quien se llevaría el triunfo, pues debido a un aparente "conflicto de interés", Rocha Cantú, presidente de la organización, se vería obligado a entregarle el primer lugar del concurso.

"Yo declaré ayer que Miss México ganaría, porque el dueño, Raúl Rocha, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch", dijo mediante sus redes.

Rocha Cantú había permanecido en completo hermetismo, hasta esta tarde, que compartió un post dedicado especialmente a Harfouch, a quien no sólo denominó como un "oportunista", que estaría tratando de sacar provecho de la plataforma para ser conocido mundialmente, sino que señaló que, en su haber,el compositor guarda una serie de acciones de mal proceder.

"La única verdad que se mantiene es que ningún juez renunció, el músico, al que nadie conocía, resultó ser un oportunista, y cualquiera con buen juicio puede ver cómo un desconocido intentó aferrarse a la fama de Miss Universo para ganar seguidores", escribió el empresario mexicano.

El regiomontano aclaró que, si incluyó al músico dentro del comité de selección del certamen, fue porque alguien, previamente, le había hablado de él, solicitándole que lo ayudase con el concierto por la paz que estaba organizando.

Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, & Omar Harfouch, músico franco-libanés. Fotos: Instagram, vía @raulrocha777 & @omarharfouch

"Sinceramente, siento pena y compasión por alguien a quien me pidieron que ayudara para su llamado ´concierto por la paz y a quien extendí mi confianza, alguien que nunca pudo mirarme a los ojos porque siempre se esconde detrás de gafas oscuras, incluso de noche", ahondó.

Sin dejar muy claro si actuará legalmente -o quién se encargaría de ese proceso- en contra de Harfouch, el presidente de la organización expresó que espera que se esclarezca la situación, no sólo en lo relacionado a la desestimación del músico, con respecto al triunfo de Fátima, sino a otros asuntos que, presuntamente, también pondría el honor del músico en entredicho.

"Espero que la verdad sobre quién es realmente y sobre su historia salga a la luz pronto, que se haga justicia, y también tomemos acciones legales".

Dio a entender que tuvo la oportunidad de confrontar a Omar Harfouch, a quien habría conminado a no hablar por otras personas, pues fue el músico quien afirmó que otros dos jueces habrían renunciado, supuestamente, por el mismo motivo qie él.

"Todo el circo que rodea su supuesta renuncia fue creado falsamente, una vez más, por el pseudomúsico para su propio beneficio, sabiendo que con su pobre y limitada carrera, de lo contrario no recibiría atención mediática; le exigí que dejara de involucrar a terceros que nunca han afirmado haber renunciado porque no es así".

A través de este mensaje, también exhortó a la comunidad de redes sociales a dejar de seguir al músico para evitar que, su mensaje de odio, siga propagándose pues, en las últimas horas, Harfouch sigue compartiendo post que sustentarían el presunto fraude del certamen.

"Animo a todo el mundo a sacarlo de sus redes sociales y mostrarle al mundo que los oportunistas que explotan a otros no tienen cabida aquí".

