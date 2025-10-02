¿Cuáles son los efectos colaterales que surgen tras un secuestro? Uno es la agorafobia: un trastorno de ansiedad que provoca miedo a los espacios abiertos o que incluso puede presentarse en una fila, al esperar turno para pedir algo.

A Raúl Briones, reciente ganador del Ariel en la categoría de Mejor Actor por su trabajo en La cocina, le tocará mostrar esta condición en el filme Un mundo mejor, que llegará a cartelera el 9 de octubre.

Se trata de una película que, aunque parezca oscura, en realidad es una historia con cierta esperanza, en la cual un niño tiene la llave para entrar y refrescar la dinámica de vida de su vecino.

El personaje de Briones es Víctor, un hombre que decide huir a Estados Unidos, dejando atrás su vida.

“Habla justo de la salud mental y, sobre todo, de las consecuencias del crimen que le terminó pasando a toda una generación, por ahí del año 2008, cuando hubo una escalada de violencia en la guerra contra el narco”, dice Raúl Briones.

Un mundo mejor se filmó en la ciudad de Monterrey en 2021, cuando aún se vivía la etapa fuerte de la pandemia por Covid-19.

Es la ópera prima de Janett Juárez y cuenta con la actuación del niño Mateo Díaz y la experimentada Sonia Franco (Ayer maravilla fui).

Por el mundo en festivales

Desde 2023, la cinta ha tenido presencia en festivales como el Internacional de Monterrey, donde obtuvo el premio a Mejor Largometraje de Ficción Mexicano.

“No se explora desde la oscuridad, sino desde la amistad de un adulto y un niño, y en la que el adulto va entendiendo que hay algo más allá afuera, que hay que continuar pase lo que pase, aunque no tiene un final hollywoodense”.

En su momento, la realizadora apuntó que la idea de la cinta no era mostrar, y menos exaltar, la violencia que los medios de comunicación retrataban, sino hacer un acercamiento al sentir de las personas que han vivido un ataque violento.

“Estábamos en un momento intenso y me acuerdo que a muchas personas les tocó emigrar o enfrentar la violencia de alguna forma. Era ver la violencia y cómo nos sentimos las personas, y cómo ir haciendo pequeños cambios para reconectar”, expresó la cineasta durante el festival cinematográfico regio.

Etopeya es la compañía productora, que además contó con el apoyo del Focine, programa gubernamental para el fomento del cine mexicano. Sergio Quiñonez y Daniela Uzi completan el elenco.

Briones, el entrevistado, es uno de los actores más sólidos del cine mexicano en la actualidad. Luego de actuar en la serie Club de Cuervos como el portero del equipo futbolero, ha consolidado una carrera dramática que le ha valido cuatro premios Ariel, máximo galardón otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El más reciente, por la interpretación de un migrante en La cocina, se suma al de Mejor Actor por Una película de policías y a los dos de Coactuación Masculina obtenidos gracias a su trabajo en los filmes El norte sobre el vacío y Asfixia.