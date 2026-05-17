Raúl Araiza dejó de consumir alcohol desde hace tres años, luego de varios intentos y sus respecticas recaídas, el conductor de "Hoy" dice estár mejor que nunca y, con el buen humor que lo caracteriza, rememora que, años atrás, iba con sus compañeros de "Miembros al aire" a una cantina cercana a las instalaciones donde graban el programa.

"El Negro", como también es conocido, fue captado afuera de XEW, donde graba los episodios de "Miembros al aire", de hecho, y un poco cansado, contó que, debido a otros compromisos de su productor, Lalo Suárez, esta semana que pasó tuvieron que grabar tres programas seguidos.

El conductor reconoció que, cuando tienen lugar días tan exhaustivos como ese, suele tomarse un descanso, junto con sus colegas, para ir a comer y recrearse pero, ahora, ya no acuden a la cantina de la esquina, como solían hacer en las épocas en que aún tomaba.

Lee también “La paz es algo que el dinero no puede comprar": Raúl Araiza

Fue así que, sin ningún empacho, "Negrito" reveló que, de este tiempo, guarda anécdotas poco convenientes de platicar.

"Trae un pasado tenebroso esa cantina, cuando estaba aquí el "Burro" Van Rankin, el Mau Castillo, el Leo (de Lozanne) y yo, luego veníamos acá, de nuestro gira, tocadones, crudos, y nos decía el productor: ya, wey, échenle huev*s, váyanse a la esquina y regrésense´, regresábamos ya shoteados", dijo.

Pero, a tres años de no tomar alcohol, "Negro" habla del proceso que ha atravesado; ahora, acude, cada mardes, a terapia y al grupo en donde se rehabilitó para prevenir cualquier tipo de recaída.

Lee también "Negro" Araiza respalda a su hermano Armando, por pedir trabajo en redes; afirma que él siempre le ha echado la mano

"Ahí sigo yendo, cada martes,a prevención de recaídas, se llama, todos los egresados vamos y hablamos de cómo vivimos diario, es muy importante, proque es para toda la vida".

Describiendo su actualidad como "la mejor etapa de su vida", agradeció que sus hijas sean adultas, su exexposa se haya convertido casi como su hermana y pueda disufrtar, además, del amor que comparte con su pareja.

En una entrevista que Araiza concedió a Van Rankin, hace 2024, expresó que, la clave para dejar una dependencia es reconocer, con humildad, que se tiene un problema.

"Se dice ´una no es ninguna y mil no son suficientes´, no es nada más de tapas la botella, es cambiar juicios y actitudes, ser un mejor amigo, un mejor esposo, es cambiar todo, ser mejor papa (...), nunca me gustó el sabor al alcohol nunca, era el efecto, pasé por justificaciones, todo para acabar en el mismo fondo, los antojos siempre van a estar, hay que cuidar que ese antojo no se haga un pensamiento y ese pensamiento no lo arrulles".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc