Raquel Bigorra muestra cantando su lado vulnerable

Dos momentos en la vida de la conductora y cantante Raquel Bigorra marcaron e inspiraron su nueva forma de hacer música: el primero es su faceta como madre donde su hija de nueve años Rafaella, le enseña a aceptarse como es todos los días.

“Estos niños están revolucionados, mi hija me llega un día y me dice: ‘¿verdad mamá que una mujer se puede casar con una mujer si así lo quiere?’ Tienen otro chip. Mi hija defiende la libertad de ser como uno es”, detalla Raquel.

También en su salida de La casa de los famosos México, en la que participó en 2023, y fue la primera expulsada, se dio cuenta de cómo la reacción del público y las críticas la hicieron sentir vulnerable.

“Es tan poco lo que emocionalmente puedes cuidar de ti adentro, que sales vulnerable, las patitas tiemblan, no sabes qué pasó mientras estabas encerrado”, cuenta.

En sus nuevas canciones como “Diosa”, que estrenó este martes, Raquel busca mostrar los momentos que la han dejado vulnerable y mensajes con los que ha buscado salir adelante de la adversidad.

“Ahora que trabajé estos temas me acordé de momentos que he pasado mal en el amor; a veces el público cree que siempre estoy feliz pero he tenido mis momentos complicados”, asegura.

Con esa libertad de mostrarse como es encaró las otras 14 canciones que componen su nuevo disco, que Raquel prevé dar a conocer en octubre.

Mientras, prepara su presentación en el Zócalo, el 29 de junio, en la marcha por el Orgullo LGBT.