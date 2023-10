Ramírez y Harina disfrutan de su fama

El actor Memo Villegas asegura que a veces se ha sentido fastidiado de que la gente lo pare y pida una foto, o que le digan que repita alguna frase que hizo popular su personaje del teniente Harina. No es que se le haya subido la fama, sino que, explica, es una persona introvertida y para él es complicado. Sin embargo tiene presente que la popularidad no durará eternamente y llegará un momento en que la gente se olvidará de él.

“Lo he pensado desde muchos puntos, ‘¿qué va a pasar cuando ya no esté?’, porque mi responsabilidad como actor es prepararme emocionalmente tanto para el boom como para la caída”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

Por eso decidió disfrutar este momento de popularidad para después dejarlo de a poco, porque considera que, si no lo hace así, se tendrá que enfrentar a una dura etapa de duelo al ver que su imagen ha dejado de significar algo para el público.

Lo mismo piensa su compañera Verónica Bravo, que al igual que Memo forma parte de la serie Harina, que hoy arranca su segunda temporada por Prime Video.

“Es muy sabio saber que esto es espuma y que está bien disfrutarlo, pero no hay que recargarse ahí para decir ‘ya la armé’ o ‘ya de aquí para arriba’; la industria es voraz, por eso es importante encontrar paz y felicidad en lo que hacemos”, comparte Bravo, quien interpreta a la teniente Ramírez.

Para Verónica la fórmula que hizo exitosa a esta pareja la que ha funcionado siempre en la comedia: el contraste, pues uno es el policía bueno y el otro el malo, sumando a esto la química que hay entre ella y Memo.

Pese a que en la primera temporada, como en esta que están por estrenar, muestran una cara no tan perfecta de la policía mexicana, los actores comentaron que no han tenido queja de este sector.

“Todos los encuentros que he tenido con policías han sido muy amigables, yo tenía justo ese temor de si estaba haciendo una mala interpretación o una burla me lo iban a reclamar en cualquier instante, pero ha sido todo lo contrario. Yo no soy policía, ni siquiera sé qué se siente traer el peso real de un arma”, explica Memo Villegas.

Para realizar la interpretación de este personaje, no fue necesario que él hiciera investigación de campo, como irse a entrenar a la academia o convivir con policías reales durante un tiempo, por eso al actor le sorprende la aceptación que han tenido los personajes.

“Eso habla más allá de lo real que puede ser una ficción, cualquier producto que cumpla su cometido que es entretener, ahí creo radica que el público te quiera y entre ellos está el abogado, el contador o el policía, ellos se divirtieron con la serie”, dice Villegas, aunque Verónica considera que también habrá quienes no los quieran.

En esta segunda temporada los actores aseguraron que el espectador podrá conocer un poco más de los personajes, desde sus problemas cotidianos hasta sus sueños.

Pese a los buenos resultados de la serie, Memo aseguró que no es la intención de la serie enaltecer al cuerpo de policía, ni al sistema de justicia en México, porque para eso hay otra clase de películas o series.