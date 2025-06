La fama no es lo suyo, pero su nombre ha acaparado titulares en los últimos días.

Shiloh Jolie, la hija biológica mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, ha vuelto a ser noticia tras debutar en un evento de moda bajo un nombre artístico que rinde homenaje a su madre. Aunque siempre ha mantenido un perfil bajo, recientemente se presentó como “Shi Jolie” durante el lanzamiento de la colección cápsula de la diseñadora Isabel Marant en colaboración con Net-A-Porter, donde además fue reconocida como la coreógrafa de una de las piezas que se presentaron.

Esta aparición pública no es casual. En 2024, un juez aprobó legalmente su solicitud para eliminar el apellido “Pitt” y cambiar su nombre de Shiloh Nouvel Jolie-Pitt a Shiloh Nouvel Jolie, una decisión que, según su abogado, fue “independiente y significativa tras eventos dolorosos”. La modificación coincidió con el cierre del largo y mediático divorcio de sus padres, marcado incluso por denuncias de abuso.

Angelina Jolie y su hija Shiloh, fruto de su relación con Brad Pitt. Foto: Instagram @shiloh_jp/ @angelinajolie-

¿Quién es Shiloh Jolie?

Como mencionamos...si hay alguien en la familia Jolie-Pitt que ha evitado activamente la fama, esa es Shiloh. Aunque es la primera hija biológica de Angelina y Brad, en la dinámica familiar es la tercera, después de sus hermanos mayores Maddox y Zahara. Luego llegaron Pax, y más tarde los gemelos Knox y Vivienne.

Nació en 2006 en Swakopmund, Namibia, en medio de la tormenta mediática de Hollywood. Por entonces, su madre vivía una juventud inestable y admitía sentir miedo ante la responsabilidad de ser madre:

“No fue difícil dedicarme a alguien y algo más grande que mi vida. Lo difícil fue saber que, desde ese momento, yo debía ser quien se asegurara de que todo estuviera bien”, escribió Angelina en Time.

Apenas dos meses después de su nacimiento, Shiloh fue inmortalizada en el Museo Madame Tussauds de Nueva York junto a figuras de cera de sus padres, marcando desde temprano su condición de figura pública.

Aunque su rostro apareció brevemente en "El curioso caso de Benjamin Button"(2008) y recibió ofertas para actuar, ha rechazado incursionar en el cine. Su única participación fue al prestar su voz al personaje de Shuai Shuai en "Kung Fu Panda 3".

El estilo, la libertad y el apoyo de su madre

Desde pequeña, Shiloh ha sido tema de conversación por sus elecciones de estilo: cortes de cabello andróginos, ropa neutra o similar a la que su madre usaba en su juventud. Angelina ha sido siempre abierta sobre esto:

“Creo que es fascinante, las decisiones que está tomando”, dijo en una entrevista, dejando claro su apoyo a la expresión individual de su hija.

El cine no, la danza sí

Durante una charla en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, Angelina reveló que ninguno de sus hijos quiere seguir su camino en la actuación.

“No lo sé, no es mi culpa. Siempre quise que estuvieran en el mundo del cine porque quería que supieran que son parte de una familia maravillosa, que pueden ser creativos, artistas... No les interesa”, explicó.

Sobre Shiloh, fue aún más clara:

“A mis hijos no les gusta nada que tenga que ver con ser celebridad, especialmente Shiloh, que lo odia. No es algo normal para ella”.

Pero si hay algo que le apasiona, es el baile. Shiloh ha trabajado con reconocidos coreógrafos como Lil Kelaan Carter y actualmente es alumna de Kolanie Marks, quien recientemente destacó su disciplina y dedicación:

“Estoy orgulloso, y no, no hemos terminado. Me encanta ayudar a los bailarines a crecer”, escribió Marks junto a un video donde se ve a “Shi Jolie” bailando con energía y técnica en distintos clips.

Incluso Brad Pitt, en 2022, confesó a Entertainment Tonight que su hija lo había conmovido profundamente al verla bailar:

“Es algo muy hermoso. No sé de dónde lo sacó. Yo soy puro pie izquierdo”, dijo entonces, entre risas.

Ahora, en sus redes sociales, Shiloh se describe simplemente como “bailarina”, dejando claro cuál es el camino que desea explorar.

*Con información de "People".