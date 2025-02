Tiene tan sólo 25 años y ya es una de las grandes promesas de Hollywood. Su papel en "Anora" y los halagos que recibió por parte de la crítica especializada han puesto A Mikey Madison a competir de tú a tú con actrices consagradas como Demi Moore, como sucedió en la reciente entrega de los Premios Bafta.

Madison, al igual que Moore, competían por el reconocimiento a mejor actriz y, a pesar de que la protagonista de "La Sustancia" era la gran favorita de la noche, fue la joven quien terminó llevándose la estatuilla.

Sumamente sorprendida, Madison confesó que jamás imaginó que se iría a casa como la ganadora en su categoría; incluso compartió su premio con el resto de las nominadas: "Lo mejor de todo esto ha sido conocerlas", dijo.









Pero eso no es todo, Mikey también aparece en la lista de candidatas al Oscar por rol femenino y será este 2 de marzo cuando vuelva a medirse cara a cara con la exesposa de Bruce Willis, quién, cabe mencionar, es la gran favorita.

¿Quién en Mickey Madison?

Nacida el 25 de marzo de 1999 en Los Ángeles, creció en una familia de psicólogos en el Valle de San Fernando. De niña, su pasión no estaba en la actuación, sino en la equitación, y es que, durante años compitió como jinete hasta que, a los 14, encontró en los foros de filmación su verdadera vocación.

Su carrera comenzó con pequeñas apariciones en algunos cortometrajes y fue en 2014 cuando consiguió su primer protagónico en "Liza, Liza, Skies are Grey", a los 15 años.

En 2016 protagonizó la serie "Better Things", donde interpretó a la adolescente Max Fox, dos años después regresó a la pantalla grande en "Monster" y "Nostalgia", pero fue su trabajo en televisión lo que le valió el reconocimiento.

2019 fue un gran año para la carrera de Madison, no sólo incursionó en el doblaje en la cinta animada "The Addams Family"; sino que trabajó bajo el mando de Quentin Tarantino en "Once upon a time in Hollywood", donde dio vida a Susan Atkins.





La actriz protagoniza "Anora", trabajo por el que fue nominada a los premios Oscar. Foto: IMDB.





Posteriormente, incursionó en el cine slasher con el papel de Amber Freeman en la quinta entrega de "Scream".

Pero el éxito y la fama mundial llegaron a su vida en 2024, cuando fue elegida con Sean Baker para protagonizar "Anora". Madison interpreta a una bailarina exótica y trabajadora sexual que se enamora del hijo de un millonario ruso y lo que parecía una historia de amor, termina por convertirse en una cinta de drama.

La actuación de Mikey ha sido aclamada por la crítica, consolidándola como uno de los rostros más prometedoras de su generación.

Su innegable talento ya han dado frutos, Madison ya conquistó a dos de las premiaciones más importantes de la industria, los Critics' Choice Awards y los premios BAFTA; sin embargo, su camino en la temporada de premios está lejos de terminar, con los SAG Awards a punto de celebrarse y los Oscar muy cerca, las expectativas crecen... ¿será Mikey quien le arrebate la estatuilla a Demi?.

Mientras el día de la ceremonia se acerca, el nombre de Mikey Madison sigue resonando en la industria y su carrera apenas va despegando.

