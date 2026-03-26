Entre audiciones, rechazos y llamadas que no llegan, así es la rutina de Simon Williams un actor que busca abrirse camino en Hollywood. A simple vista parecería la vida de cualquiera; lo que hace especial a Williams es que, mientras lucha por consolidar su carrera, también debe ocultar los superpoderes que posee y que podrían convertirlo en un objetivo del gobierno.

Esta es la trama de "Wonder Man", la serie de Disney+, producida por Marvel Studios, que da continuidad al universo cinematográfico de superhéroes.

La producción sitúa a su protagonista en un presente donde, debido a una peculiar ley, las personas con sus habilidades no pueden trabajar en Hollywood, especialmente en aquellas cintas que ficcionan al UCM.

Las cosas cambian cuando, después de tanto insistir, Simon consigue el protagónico en una película sobre “Wonder Man”, el mismo personaje que admira. Ese avance, que podría llevarlo al estrellato, también activa la atención de las autoridades, pues comienzan a vigilarlo de cerca para reunir evidencia en su contra.

La serie comenzó a rodarse en abril del 2023, pero la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos la retrasó casi un año.

"Wonder Man" se estrenó a principios de 2026, con ocho episodios en su primer temporada; actualmente ya se trabaja en el desarrollo de la segunda.

El reparto está encabezado por Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley y Arian Moayed.

Dónde ver: Disney+