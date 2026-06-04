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No es común ver a actores neurodivergentes interpretando a los personajes principales de una película comercial. "Una familia extraordinaria" lo hace, y ese es uno de los elementos que distingue a esta historia basada en hechos reales.
La cinta sigue a Sharon y Derek, una pareja marcada por distintas condiciones que afectan su desarrollo cognitivo. Ella nació con una discapacidad intelectual genética; él sufrió un daño cerebral a los 12 años tras ser atropellado por un conductor ebrio, lo que modificó de manera permanente su vida.
En ese contexto crece Bea Johnson, su hija, y quien desde pequeña asume el papel de cuidadora dentro de su propio hogar. Con el paso del tiempo, la joven enfrenta el dilema de buscar su independencia y logras sus sueños o quedarse en casa para apoyar a sus padres.
"Una familia extraordinaria" está inspirada en la familia de su director, Mark Smukler, quien le apostó a la comedia para retratar una realidad bastante compleja.
La película cuenta con las actuaciones de Kiernan Shipka, Alexandra Daddario, Jean Smart, Charlie Plummer, Dash Mihok y Samantha Hyde.
Dónde ver: Prime Video
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