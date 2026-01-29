Más Información

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

Nahum B. Zenil sobre autorretratarse: "Este autoanálisis que no ha sido tan fácil"

“Es un momento muy oscuro en la vida pública estadounidense”: Salman Rushdie

“La Dolce Vita: un viaje sonoro por Italia y el cine”; cuatro galas de la Sinfónica de Minería apoyarán a estudiantes de la UNAM

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

“Tiene uno que insistir, ser terco en lo que quiere ser”: Irma Palacios, Premio Nacional en Bellas Artes

Un orfanato de Indonesia es el lugar donde se cruzan los caminos de Kefas, un chico problemático, y Simon, un profesor discreto e introvertido.

En apariencia no hay nada en común entre ellos: el joven tiene una actitud de la rebeldía, mientras que el adulto se conduce con serenidad y reserva. Lo que se genera entre ambos es, en un inicio, puro conflicto, aunque con el tiempo descubren que sus pasados son más similares de lo que imaginaban y que ahí se encuentra el vínculo que los conecta.

La cinta se titula “Una carta a mi juventud”, una producción indonesia dirigida por Sim F., uno de los realizadores más reconocidos a nivel internacional gracias a su trabajo en filmes como “Susi Susanti: Love All” y “Sanubari Jakarta”.

El realizador ha compartido que este proyecto es especialmente personal, ya que recrea fragmentos de su propia infancia.

“Una carta a mi juventud” está narrada a manera de recuerdos: el protagonista vuelve a su pasado para reconstruir la etapa en la que Simon, ya mayor, le enseñó a asimilar lo vivido y a dejarlo ir, con las paredes del orfanato Pelita Kasih como escenario constante.

Se trata de una historia emotiva sobre la relación entre dos personas opuestas, unidas por una misma experiencia de abandono y silencio, aunque vivida en momentos distintos de la vida.

¿Dónde ver?: Netflix

