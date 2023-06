¿Qué ver?: Un padre digno de ser recordado

Dónde: Star+

A lo largo de seis temporadas y 106 episodios la serie "This is us" nos mostró que no importa qué tan mal nos esté yendo un día, siempre puede haber esperanza de que las cosas se vayan resolviendo.

Pero además nos regaló personaje Interpretado por Milo Ventimiglia (quien fue nominado tres veces como Actor de serie dramática en los Emmy) Jack era un padre perfecto… excepto que, conforme la historia avanza, nos damos cuenta que no era así, que tenía problemas como todos pero que su actitud para sacar a la familia adelante hizo que sus hijos y esposa recordarán mayormente lo bueno que hizo.

Es que de inmediato hicieron clic con el público y uno de ellos fue Jack, el patriarca de la familia Pearson.

En la serie conocemos a los hermanos Pearson (Kate, Kevin y Randall) quienes están en sus 40, lidiando con diferentes problemas (desde conseguir trabajo como actor para uno, hasta bajar de peso para otra), y poco a poco se nos revela que su padre, Jack, falleció cuando eran adolescentes, por lo que lo conoceremos a través de recuerdos: por ejemplo cuando creó una tradición en Día de gracias, cuando quedaron varados en una cabaña e inventó un juego para entretener a sus hijos, o cuando los hacía sentir mejor, por ejemplo diciéndole a Kate que no tenía nada de malo su cuerpo.

La forma en que murió incluso nos reitera su buen corazón, pues debido a la cantidad de humo que inhaló cuando se quemó su casa, tuvo demasiada presión sobre sus pulmones y eso le provocó un paro cardíaco y la muerte.

¿Por qué Jack inhaló tanto humo? Porque regresó a salvar al perrito de su hija, quien lloraba desconsolada por ver que se había quedado en la casa en llamas.

Jack es un buen ejemplo de paternidades presentes y conscientes, digno para recordarlo en este Día del padre.