Más Información

De cigarros, lápices mordidos y un personaje de “Shrek”: las piezas que forman el cuerpo de Enrique López Llamas

De cigarros, lápices mordidos y un personaje de “Shrek”: las piezas que forman el cuerpo de Enrique López Llamas

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

Abrirán tesoros visuales del Centro de Documentación del Centro de la Imagen

Abrirán tesoros visuales del Centro de Documentación del Centro de la Imagen

Un técnico de emergencias sanitarias que trabaja conduciendo una ambulancia hace cada día un esfuerzo por recomponer su vida, por ser un buen tipo y útil para la sociedad, esa misma de la que fue enemigo en sus años de juventud.

Se llama Salvador Aguirre, quien ve desmoronarse lo poco firme de su vida cuando descubre que su hija se ha radicalizado y forma parte de un grupo ultra neonazi extremadamente violento.

Salvador sabe lo que es violencia, la ejecutó. Por ello, al conducir una ambulancia y ser el medio para salvar otras vidas, siente que está redimiendo su pasado, sin embargo el esfuerzo por sacar a su hija de ese mundo en el que se ha metido, le hace recordar su pasado y tener presente aquello de lo que es capaz.

La serie española es dirigida por Daniel Calparsoro, quien es conocedor y buen guía en los géneros de acción y suspenso, cuenta con ocho episodios y se trata de un acercamiento realista, y para muchos incómodo, de la manera en la que estos grupos radicales se acercan y con la que “enamoran”, con sus ideologías libertarias, a jóvenes vulnerables.

Al mismo tiempo, recrea cómo se logra la infiltración en estos movimientos y plantea hasta dónde es capaz de llegar un padre para salvar a su familia, en un contexto de creciente odio social. El elenco lo conforman Luis Tosar (“Celda 211”), Claudia Salas, Candela Arestegui, Leonor Watling, Patricia Vico, Fariba Sheikhan, César Mateo y Alejandro Casaseca.

Dónde ver: Netflix

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Verástegui se lanza contra Bad Bunny asegura que su música es ‘basura’ y que se comporta como ‘animal’. Foto: EFE/John Watson-Riley / EFE/EPA/JILL CONNELLY

Verástegui se lanza contra Bad Bunny: asegura que su música es ‘basura’ y que se comporta como ‘animal’

¿Carlos Rivera responde a Toñita? “He hecho música para defender el amor en todas las manifestaciones. Foto: Tomada de Instagram @carlosrivera / @tonitamusic1

¿Carlos Rivera responde a Toñita? “He hecho música para defender el amor en todas las manifestaciones"

Tía de Imelda Tuñón revela el origen de los videos tomados por Julián Figueroa y sentencia: "Violan la intimidad de la pareja". Foto: Addis Tuñón IG / Imelda Tuñón IG

Tía de Imelda Tuñón asegura que su sobrina no ha sacado a la luz todo “por amor a quien ya no está”

Jennifer Garner, “desesperada” por sacarlo de su vida, le busca novia a Ben Affleck; está “cansada” de oírlo hablar de Jennifer Lopez. Foto: AP/AFP

Jennifer Garner, “desesperada” por sacarlo de su vida, le busca novia a Ben Affleck; está “cansada” de oírlo hablar de Jennifer Lopez

Kim Kardashian rompe el internet con lencería para San Valentín tras rumores de romance con Lewis Hamilton. Foto: AP

Kim Kardashian rompe internet con lencería de San Valentín en medio de rumores de romance con Lewis Hamilton

[Publicidad]