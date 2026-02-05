Un técnico de emergencias sanitarias que trabaja conduciendo una ambulancia hace cada día un esfuerzo por recomponer su vida, por ser un buen tipo y útil para la sociedad, esa misma de la que fue enemigo en sus años de juventud.

Se llama Salvador Aguirre, quien ve desmoronarse lo poco firme de su vida cuando descubre que su hija se ha radicalizado y forma parte de un grupo ultra neonazi extremadamente violento.

Salvador sabe lo que es violencia, la ejecutó. Por ello, al conducir una ambulancia y ser el medio para salvar otras vidas, siente que está redimiendo su pasado, sin embargo el esfuerzo por sacar a su hija de ese mundo en el que se ha metido, le hace recordar su pasado y tener presente aquello de lo que es capaz.

La serie española es dirigida por Daniel Calparsoro, quien es conocedor y buen guía en los géneros de acción y suspenso, cuenta con ocho episodios y se trata de un acercamiento realista, y para muchos incómodo, de la manera en la que estos grupos radicales se acercan y con la que “enamoran”, con sus ideologías libertarias, a jóvenes vulnerables.

Al mismo tiempo, recrea cómo se logra la infiltración en estos movimientos y plantea hasta dónde es capaz de llegar un padre para salvar a su familia, en un contexto de creciente odio social. El elenco lo conforman Luis Tosar (“Celda 211”), Claudia Salas, Candela Arestegui, Leonor Watling, Patricia Vico, Fariba Sheikhan, César Mateo y Alejandro Casaseca.

Dónde ver: Netflix