¿Qué ver?: Tres razones por las que debes ver "La nueva sirenita”

¿Dónde?: Disney+

Uno de los estrenos más grandes y esperados de Disney este año fue el live action de "La sirenita", que llegó a salas de cine a finales de mayo.

La película inspirada en el cuento de Hans Christian Andersen estuvo basada a su vez en la versión animada de la misma productora estrenada en 1989, y que sigue a la joven sirena Ariel, curiosa por conocer lo que hay en la superficie del mar.

Para que esta cinta llegara a la pantalla tuvieron que pasar casi cinco años de trabajo y ahora ya se encuentra disponible en streaming, así que si no la has visto, aquí te decimos por qué deberías darle una oportunidad:

Elenco. La protagonista de la historia es la actriz y cantante nominada al Grammy, Halle Bailey, quien aunque recibió muchas críticas por tomar este papel, al tener la piel oscura, demostró que además de cantar muy bien también actúa, y junto a su coprotagonista Jonah Hauer-King, quien interpreta al príncipe Eric, se encargaron de recrear no sólo la química romántica entre ambos personajes sino además una amistad, que hace que la trama sea más profunda.

Los personajes secundarios también hacen lo propio, como Javier Bardem encarnando al Rey Tritón o Melissa McCarthy como la villana Úrsula.

La música. Para esta nueva adaptación Alam Menken, autor de la música original, regresó al proyecto para las nuevas versiones de los temas clásicos del filme, regalándonos así una versión más íntima de "Bésala". Además, la música fue producida por Marshall, DeLuca, Marc Platt y Lin-Manuel Miranda, este último coescribió canciones nuevas como una que canta el ave Scuttle.

La modernización de los temas. Algunas de las críticas que recibió la cinta fue precisamente por esto, sin embargo para otros ha sido uno de sus puntos a favor. Por ejemplo, en el caso de la canción “Bésala”, en lugar de que Sebastián cante “Mírala y ya verás, no hay que preguntarle, no hay nada que decir, ahora bésala”, la nueva versión dice: “Mírala y ya verás, sólo hay que preguntarle. No hay mejor lugar y es la noche ideal, ahora bésala”, abordando así el tema del consentimiento.