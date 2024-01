¿Qué ver?: Tres personajes para recordar a Heath Ledger

El 22 de enero de 2008 una noticia sacudió a la industria fílmica estadounidense: Heath Ledger, actor de apenas 28 años y una carrera en ascenso, había fallecido.

La noticia tuvo aún más impacto ya que uno de sus trabajos actorales (aún aclamado por fans y críticos) recién se estrenaría en salas de cine: “Batman: el caballero de la noche”.

A 16 años de su partida, lo recordamos con este y otros personajes que nos dejó:

Personaje: Patrick Verona

Película: “Diez cosas que odio de ti” (disponible en Disney+)

En 1999, el australiano estrenó esta comedia romántica coprotagonizada junto a Julia Stiles. Con este trabajo, Heath, que tendría unos 19 años al rodarlo, se ganó el corazón de muchos jóvenes, sobre todo con la ya clásica escena en la que su personaje (Patrick) canta “Can’t take my eyes off you”, con todo y una banda de marcha, en su intento por conquistar a Katarina (Stiles)

Personaje: Jakob "Jake" Grimm

Película: “Los hermanos Grimm” (disponible en Apple TV+ y Prime Video)

En 2005 Ledger protagonizó junto a Matt Damon este filme sobre los escritores que popularizaron relatos tradicionales como “Hansel y Gretel”, “La bella durmiente” y “La Cenicienta”, entre otros, con una historia en la que los Grimm son estafadores que viven de engañar a la gente contando relatos de maldiciones para luego salvarlos haciendo rituales y exorcismos, hasta que sus cuentos resultan no ser tan ficticios.

Personaje: Joker

Película: “Batman: el caballero de la noche” (HBO Max y Claro Video)

Estrenada a mediados de 2008, la segunda cinta de la trilogía de Christopher Nolan protagonizada por Christian Bale como Batman sufrió un duro golpe cuando, a la mitad de su campaña de promoción, se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Ledger. Su trabajo como el archirrival de Batman fue elogiado y recibió múltiples premios póstumos, uno de ellos fue el Oscar como Actor de reparto, así como el Globo de Oro.