Arranca la décima edición del Hay Festival Querétaro, con reflexiones sobre la guerra en Gaza, cambio climático y migración

Pasatono Orquesta celebra 27 años de carrera

Chimamanda Ngozi, vuelve a la ficción desde los sueños y los cuerpos de cuatro mujeres

Programas de Casa Lamm serán  ahora sólo virtuales

Roberto Gutiérrez Alcalá incursiona en el cuento

“La cultura, no el petróleo, es la verdadera riqueza de México”:  Luis Fernando Lara

Un grupo de mujeres, todas víctimas de fraudes realizados por el mismo hombre, al que conocieron a través de una aplicación de citas, se disponen a reconstruirse.

A lo largo de sus seis capítulos, la serie “Falso amor y venganza” sigue los pasos de estas personas quienes, para recuperar seguridad y confianza, son auxiliadas por Cecilie Fjellhøy, una noruega que igual que ellas también fue engañada y robada por Simon Leviev, "El estafador de Tinder".

La otra aliada en la misión es Brianne Joseph, investigadora privada que dice de sí misma: “Soy como un pitbull, cuando sujeto algo jamás lo dejo ir”.

Todas ellas jamás pensaron que se verían envueltas en una estafa romántica, pero todas cayeron.

Cecilie Fjellhøy es hoy una verdadera celebridad a nivel global, luego de ser uno de los testimoniales del documental “The Tinder Swindler”, que se estrenó en 2022 por Netflix, y que expone en una hora y 50 minutos las experiencias da ella, de la holandesa Ayleen Charlotte y de la sueca Pernilla Sjoholmy, después de ser timadas por Leviev.

La serie expone cómo operaba este israelí, las mecánicas que utilizaba para hacerse del dinero de las mujeres con las que poco tiempo atrás había hecho “match”.

La influencia de Cecilie Fjellhøy, quien es conferencista y férrea generadora de conciencia para quienes ayuda a combatir el fraude romántico, es fundamental para que estas mujeres enfrenten su experiencia y aprendan a detectar situaciones similares.

Dónde ver: Netflix

