Los fanáticos de Tom Brady, que se sabe son millones, están de fiesta con el estreno de “Rise of the 49ers”, que el icónico quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra (y en la última etapa de su carrera de los Bucaneros de Tampa), produce y narra.

Esta docuserie es un recorrido por el camino al lugar que hoy ocupa el equipo San Francisco 49ers, que inspira su nombre en aquellos buscadores de oro que llegaron a California en 1849.

La producción analiza los puntos de inflexión entre la etapa en la que el equipo era uno más en la década de los 70 hasta llegar a ser “la dinastía de San Francisco” en los 80.

Un valor más de esta producción es que incluye imágenes inéditas de NFL Films y de reuniones estratégicas dirigidas por el legendario entrenador Bill Walsh, aspecto que valoran aún más los fieles seguidores de los 49ers.

A lo anterior se le añade el rigor periodístico con el que está hecha esta producción, pues además de la evolución del equipo, también expone el contexto histórico; es decir, explica qué pasaba en el mundo cada que al interior de los 49ers pasaba algo trascendente.

Así se sabe que en esa escalada a la gloria ocurrían en el mundo hechos como el caso de Patty Hearst (una extraña representación del Síndrome de Estocolmo en la nieta de un magnate), o los eventos de Jonestown (un suicidio colectivo de más de 900 personas en Guyana, orquestado por un falso profeta).

Ante los efectos de estos y otros hechos, el éxito del equipo ayudó a la ciudad a sanar y prosperar en la nueva década.

Para los aficionados de toda la vida, es un viaje en el tiempo. Para las nuevas generaciones, es una manera de entender por qué los 49ers es una de las organizaciones más emblemáticas de la NFL.

Además de la intensidad de la narración, la serie potencia su valor deportivo con los testimonios de figuras icónicas del equipo, como los de Joe Montana, Jerry Rice, Steve Young, Ronnie Lott y el expropietario Eddie DeBartolo Jr.

Dónde ver: Prime Video / Canal AMCFoto: Prime Video