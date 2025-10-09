“Duki lleva el trap argentino a la cancha del River”, dice una voz de fondo, mientras se muestran imágenes del estadio del River Plate completamente abarrotado. El mismo lugar donde más de 80 mil personas se congregaron para ver al rapero latinoamericano.

El documental "Rockstar: Duki desde el fin del mundo", dirigido por Alejandro Hartmann, ofrece una mirada íntima a la vida y carrera de Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, conocido artísticamente como Duki. Desde sus inicios en las batallas de freestyle de Buenos Aires, hasta su ascenso como uno de los referentes del trap a nivel global.

La producción cuenta con imágenes inéditas, entrevistas y el testimonio de colegas como Bizarrap y Nicki Nicole; además de material de archivo que muestra el proceso creativo y los desafíos emocionales por lo que Duki ha tenido que atravesar.

Algunos de los momentos claves en su historia son la histórica presentación en el estadio Santiago Bernabéu y su regreso al trap con el lanzamiento de “Givenchy” en 2023.

A la par de su faceta profesional, también se abordan los problemas personales del joven, incluyendo su lucha contra la depresión y cómo el aislamiento durante la pandemia de 2020 le ayudó a reconocer el daño que estaba sufriendo y a rodearse de personas que realmente le aportaban positividad.

"Rockstar: Duki desde el fin del mundo" está disponible en Netflix desde el 2 de octubre de 2025. Es una oportunidad para conocer más sobre el hombre detrás del fenómeno del trap argentino y su impacto en la industria mundial.

Dónde ver: Netflix