Más Información

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

"Krasznahorkai: uno de los narradores más originales de la literatura europea", Acantilado

"Krasznahorkai: uno de los narradores más originales de la literatura europea", Acantilado

Jajack Movement presentará obra multidisciplinaria como parte del Circuito Cervantino

Jajack Movement presentará obra multidisciplinaria como parte del Circuito Cervantino

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Premio Nobel de Literatura para László Krasznahorkai; por su obra cautivadora en medio del terror apocalíptico

Premio Nobel de Literatura para László Krasznahorkai; por su obra cautivadora en medio del terror apocalíptico

Duki lleva el trap argentino a la cancha del River”, dice una voz de fondo, mientras se muestran imágenes del estadio del River Plate completamente abarrotado. El mismo lugar donde más de 80 mil personas se congregaron para ver al rapero latinoamericano.

El documental "Rockstar: Duki desde el fin del mundo", dirigido por Alejandro Hartmann, ofrece una mirada íntima a la vida y carrera de Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, conocido artísticamente como Duki. Desde sus inicios en las batallas de freestyle de Buenos Aires, hasta su ascenso como uno de los referentes del trap a nivel global.

La producción cuenta con imágenes inéditas, entrevistas y el testimonio de colegas como Bizarrap y Nicki Nicole; además de material de archivo que muestra el proceso creativo y los desafíos emocionales por lo que Duki ha tenido que atravesar.

Algunos de los momentos claves en su historia son la histórica presentación en el estadio Santiago Bernabéu y su regreso al trap con el lanzamiento de “Givenchy” en 2023.

A la par de su faceta profesional, también se abordan los problemas personales del joven, incluyendo su lucha contra la depresión y cómo el aislamiento durante la pandemia de 2020 le ayudó a reconocer el daño que estaba sufriendo y a rodearse de personas que realmente le aportaban positividad.

"Rockstar: Duki desde el fin del mundo" está disponible en Netflix desde el 2 de octubre de 2025. Es una oportunidad para conocer más sobre el hombre detrás del fenómeno del trap argentino y su impacto en la industria mundial.

Dónde ver: Netflix

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jennifer Lopez defiende a Bad Bunny y lanza polémica comparación con Shakira: “No todos me conocían a mí ni a Shakira”. Foto: (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) (Photo by Robyn BECK / AFP) (Photo by Charles Sykes/Invision/AP)

Jennifer Lopez defiende a Bad Bunny y lanza polémica comparación con Shakira: “No todos me conocían a mí ni a Shakira”

Meghan Markle se burla de modelo que tropezó y desata furia en redes: ‘Qué mala persona’. VIDEO. Foto: Tomada de X @unreMARKLEble

Meghan Markle se burla de modelo que tropezó y desata furia en redes: ‘Qué mala persona’. VIDEO

Jennifer Lopez y Ben Affleck se quieren “mucho más cuando no están casados”, dice fuente tras incómodo encuentro de los actores. Foto: AFP

Jennifer Lopez y Ben Affleck se quieren “mucho más cuando no están casados”, dice fuente tras incómodo encuentro de los actores

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes. AFP

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes

¡Más atrevida que nunca! Hailey Bieber rompe el internet con fotos en diminuta lencería negra. Foto: Instagram

¡Más atrevida que nunca! Hailey Bieber rompe el internet con fotos en diminuta lencería negra