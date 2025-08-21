Más Información

Con piano y orquesta, llega la música de Studio Ghibli al Centro Cultural Ollin Yoliztli

Con piano y orquesta, llega la música de Studio Ghibli al Centro Cultural Ollin Yoliztli

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

Bellas Artes da medalla y retrospectiva a Kiyoto Ota

Bellas Artes da medalla y retrospectiva a Kiyoto Ota

Homenaje a Margit Frenk por sus 100 años

Homenaje a Margit Frenk por sus 100 años

Celebran con muestra, 50 años del programa Pago en Especie

Celebran con muestra, 50 años del programa Pago en Especie

“Estamos en un mundo multidimensional en el que se  acepta todo”: Marta Minujín

“Estamos en un mundo multidimensional en el que se  acepta todo”: Marta Minujín

Un asesinato con un conejo como principal sospechoso se convirtió en una de las cintas más innovadoras de los años 80.

¿Quién engañó a Rogger Rabbit?” causó sorpresa en la época de su estreno, y es que, fue una de las primeras producciones que mezcló a personajes reales con dibujos animados.

La historia sigue a Eddie Valiant, un detective privado que es contratado para investigar un homicidio, pero su cliente no es cualquier "persona", sino Roger Rabbit, el conejo más famoso de los estudios Maroon Cartoon.

Rabbit es el principal sospechoso de la muerte de Marvin Acme, líder de las empresas Acme (sí, aquellas a las que suele recurrir el Correcaminos), pues días antes el conejo lo descubrió con su esposa, la exuberante Jessica Rabbit.

Valiant tendrá que demostrar que la caricatura es inocente, además de enfrentarse con una red de corrupción dentrás de las caritcaturas.

“¿Quién engañó a Roger Rabbit”, dirigida Robert Zemeckis, es considerada un clásico del cine y pionera en la mezcla de la acción real con animación.

Actualmente, tanto Roger como Jessica son considerados personajes de culto y cuentan con millones de seguidores alrededor el mundo.

Bon Hoskins, Christopher Lloyd y Joanna Cassidi, entre otros, conforman el elenco principal. En el caso de las animaciones, las voces de Charles Fleischer y Kathleen Turner dan voz a Roger y Jessica.

Dónde ver: Disney+

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué? Foto: (AP Photo/Martin Meissner, File)

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué?

“No le tiene miedo a Pepe Aguilar”: Emiliano critica a Ángela y Nodal y se burla de su infidelidad en Roma. Foto: Tomada de Instagram / AP

“No le tiene miedo a Pepe Aguilar”: Emiliano critica a Ángela y Nodal y se burla de su infidelidad en Roma

¡Impactante! Katy Perry se electrocuta en el escenario durante concierto. VIDEO. Foto: (Photo by Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / Tomada de X @BuzzingPop

¡Impactante! Katy Perry se electrocuta en el escenario durante concierto. VIDEO

¿Catherine Zeta-Jones (55) y Michael Douglas (80) se divorcian? Ella quiere retomar su carrera y él ‘no la deja’. Foto: (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) / EFE

¿Catherine Zeta-Jones (55) y Michael Douglas (80) se divorcian? Ella quiere retomar su carrera y él ‘no la deja’

Heidi Klum deslumbra en portada con atrevida sesión en el Caribe a sus 52 años. Foto: AFP

Heidi Klum deslumbra en portada con atrevida sesión en el Caribe a sus 52 años