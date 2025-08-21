Un asesinato con un conejo como principal sospechoso se convirtió en una de las cintas más innovadoras de los años 80.

“¿Quién engañó a Rogger Rabbit?” causó sorpresa en la época de su estreno, y es que, fue una de las primeras producciones que mezcló a personajes reales con dibujos animados.

La historia sigue a Eddie Valiant, un detective privado que es contratado para investigar un homicidio, pero su cliente no es cualquier "persona", sino Roger Rabbit, el conejo más famoso de los estudios Maroon Cartoon.

Rabbit es el principal sospechoso de la muerte de Marvin Acme, líder de las empresas Acme (sí, aquellas a las que suele recurrir el Correcaminos), pues días antes el conejo lo descubrió con su esposa, la exuberante Jessica Rabbit.

Valiant tendrá que demostrar que la caricatura es inocente, además de enfrentarse con una red de corrupción dentrás de las caritcaturas.

“¿Quién engañó a Roger Rabbit”, dirigida Robert Zemeckis, es considerada un clásico del cine y pionera en la mezcla de la acción real con animación.

Actualmente, tanto Roger como Jessica son considerados personajes de culto y cuentan con millones de seguidores alrededor el mundo.

Bon Hoskins, Christopher Lloyd y Joanna Cassidi, entre otros, conforman el elenco principal. En el caso de las animaciones, las voces de Charles Fleischer y Kathleen Turner dan voz a Roger y Jessica.

Dónde ver: Disney+