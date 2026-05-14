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Es en una galería en donde se da el cruce de miradas entre Ander y Luca. El ambiente parecía idóneo para que surgiera la conexión perfecta y se dio, pero no fue suficiente.

"Nunca fuimos nada" es una serie de cinco capítulos, de temática LGBT+, que aborda, de manera paralela, la dinámica de las relaciones modernas que existen sin etiquetarse, el miedo al compromiso y la identidad.

Aunque hay gusto mutuo y los universos de Ander como publicista (un organizado oficinista imbuido en la rutina) y el de Luca, un artista plástico libre regido bajo sus propias reglas, contrastan y se complementan, no logran llegar a más.

La serie dirigida por Olinka Dueñas se plantea que a veces se necesita más que atracción y coincidencia para iniciar algo si el momento no es el indicado.

La producción es independiente y el estreno de los episodios es semanal a través de YouTube. Actúan Iván Echeverri y Paulo de Florio.

Dónde ver: YouTube

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