La acción y el humor se combinan en “Novocaine: sin dolor”, película protagonizada por el actor Jack Quaid, y en la que da vida a Nate, un hombre que vive con una rara condición médica que le impide sentir dolor físico, algo que no es exactamente una bendición.

A causa de esta condición, Nate ha sido apodado “Novocaine” desde la escuela, en referencia a un potente analgésico. Su vida es rutinaria: trabaja en un banco y sobrelleva su extraña situación como puede, pero todo cambia cuando conoce a Sherry, de quien se enamora al instante, y con quien comienza una relación que da un nuevo sentido a su existencia.

Pero la historia da un giro cuando el banco en el que trabaja es asaltado y su novia es secuestrada. A partir de entonces, Nate decide emprender una arriesgada misión para rescatarla, aprovechando su insensibilidad al dolor como ventaja frente a sus enemigos.

“Novocaine: sin dolor” mezcla persecuciones, golpes (que Nate no siente), situaciones absurdas y momentos cómicos que construyen una trama irreverente y ligera.

El elenco incluye a Amber Midthunder, Ray Nicholson, Jacob Batalon y Betty Gabriel, entre otros.

Dónde ver: Paramount