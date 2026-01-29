Más Información

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

Nahum B. Zenil sobre autorretratarse: "Este autoanálisis que no ha sido tan fácil"

Nahum B. Zenil sobre autorretratarse: "Este autoanálisis que no ha sido tan fácil"

“Es un momento muy oscuro en la vida pública estadounidense”: Salman Rushdie

“Es un momento muy oscuro en la vida pública estadounidense”: Salman Rushdie

“La Dolce Vita: un viaje sonoro por Italia y el cine”; cuatro galas de la Sinfónica de Minería apoyarán a estudiantes de la UNAM

“La Dolce Vita: un viaje sonoro por Italia y el cine”; cuatro galas de la Sinfónica de Minería apoyarán a estudiantes de la UNAM

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

“Tiene uno que insistir, ser terco en lo que quiere ser”: Irma Palacios, Premio Nacional en Bellas Artes

“Tiene uno que insistir, ser terco en lo que quiere ser”: Irma Palacios, Premio Nacional en Bellas Artes

Cuando somos pequeños se nos advierte que no debemos confiar en los extraños, y la cinta "No alimentes a los niños" se encarga de recordarnos por qué… incluso cuando la amenaza parece venir disfrazada de amabilidad.

La historia se sitúa en Estados Unidos, en un mundo donde un virus ha acabado con la mayor parte de la población adulta. Los sobrevivientes son niños que avanzan juntos en busca de un lugar seguro, aprendiendo demasiado pronto que sobrevivir no siempre significa estar a salvo.

En su huida, el grupo se refugia en una casa aislada donde una mujer les ofrece un techo, comida caliente, palabras suaves y un aparente interés genuino por su bienestar, pero pronto descubren que nada es lo que parece y que el peligro puede habitar justo donde creían haber encontrado protección.

Bajo esta premisa se desarrolla "No alimentes a los niños", ópera prima de Destry Allyn Spielberg (la hija del oscarizado Steven Spielberg) quien apuesta por el terror psicológico y construye una atmósfera sostenida en la desconfianza, la paranoia y el miedo a depender del adulto equivocado.

Uno de los mayores aciertos del filme es la actuación de Michelle Dockery como Clara, una enfermera de modales suaves y mirada inquietante, en quien recaen los momentos más tensos de la historia, llevando al espectador del suspenso a la psicosis.

El elenco de la cinta lo completan Zoe Coletti, Andrew Liner, Dean Scott Vazquez, Regan Aliyah y Giancarlo Esposito.

¿Dónde ver?: Prime Video / Apple TV

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Maribel Guardia dispuesta a “mantener a su nieto”; revelan que Imelda Tuñón pidió el divorcio a Julián Figueroa. Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @imetunon

Maribel Guardia dispuesta a “mantener a su nieto”; revelan que Imelda Tuñón pidió el divorcio a Julián Figueroa

Impacta exactor de ‘Alfalfa’ en ‘Pequeños traviesos’: abandonó la actuación para vivir “en la pobreza” con su familia. Foto: X/YouTube

Impacta exactor de ‘Alfalfa’ en ‘Pequeños traviesos’: abandonó la actuación para vivir “en la pobreza” con su familia

Patricia Azarcoya, la mexicana que conquistó a Rob Schneider y lo hizo fan de Luis Miguel. Foto: EFE / CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

Patricia Azarcoya, la mexicana que conquistó a Rob Schneider y lo hizo fan de Luis Miguel

Lady Gaga denuncia abusos de ICE y pide piedad para migrantes: "Me duele el corazón". Foto: AP

Lady Gaga denuncia abusos de ICE y pide piedad para migrantes: "Me duele el corazón"

Kim Kardashian. Foto: AP

Kim Kardashian ‘copia’ a Sydney Sweeney y se luce en lencería de encaje en sesión

[Publicidad]