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En los polos se encuentran dos hombres: uno es el genio ladrón Coltrane Wilder y el otro, el brillante detective de la policía, Isaiah Stiles. En medio de ambos hay una serie de robos de gran escala.

Con estas piezas y teniendo como tablero la ciudad de Los Ángeles, Netflix estrena "Némesis", la serie de ocho capítulos en los que el deber queda casi en segundo término, pues lo que se da entre ambos es una obsesión.

Al final del cuento sólo uno quedará en el lugar que ocupa, pero en el camino los dos rebasan sus parámetros en cuanto a moral y lealtad, llevando al espectador por el camino de un duelo psicológico audaz.

Pero la fijación de Stiles hacia Wilder va más allá del tema laboral y la ley. El investigador se propuso capturar a Coltrane Wilder y a su equipo de ladrones, porque los responsabiliza de la muerte de uno de sus más queridos compañeros.

La serie también explora en las dinámicas familiares de ambos bandos como un recurso pare conocer otras aspectos de su personalidad y supervivinecia en una ciudad tan viva como peligrosa

El reparto está integrado por Matthew Law, Y’lan Noel y Gabrielle Dennis. "Némesis" es el primer proyecto para Netflix de Courtney A. Kemp, creadora de la exitosa franquicia "Power".

Dónde ver: Netflix

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