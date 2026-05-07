Una visita al médico cambia por completo la vida de Adela; y es que, tras una revisión, se entera de que biológicamente es un hombre.

Bajo esta premisa se desarrolla "Mi querida señorita", película que aborda de manera amigable el tema de la intersexualidad.

Todo lo que era Adela, la hija única de una familia religiosa y conservadora, la mujer solitaria que pasaba la mayor parte de su tiempo entre la tienda de antigüedades de su familia y las clases de catecismo que impartía, esa misma que tenía encima la protección total de su mamá, de pronto queda de lado.

Nueva gente entra a su vida, como un sacerdote que recién llegó a su pueblo y se convierte en su gran amigo; otra mujer aparece en el panorama, y también se reencuentra con un querido compañero de la infancia. Es así que Adela inicia un viaje de autodescubrimiento.

"Mi querida señorita" es una historia en la que Adela, como muchos otros, necesita del impulso de amigos y seres cercanos para revelarse y dejar salir a ese ser que en verdad es.

La cinta es una adaptación del largometraje del mismo nombre considerado ya clásico, realizado en 1972 y que le dio a España una nominación al Oscar en la categoría de Mejor película de habla no ingresa.

Elisabeth Martínez es Adela y el reparto se completa con Anna Castillo, Paco León, Nagore Aranburu, Manu Ríos, Eneko Sagardoy, Lola Rodríguez, María Galiana y Delphina Bianco.

Dónde ver: Netflix