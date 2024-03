¿Qué ver?: Las tres cineastas que han ganado el Oscar por Dirección

Desde que se realizó la primera entrega del Oscar, en 1929, hasta la fecha, únicamente ocho realizadoras han sido nominadas en la categoría de Mejor Director, y sólo tres de ellas han salido victoriosas: Kathryn Bigelow, Chloé Zhao y Jane Campion.

Es una cifra que llama la atención, si pensamos que este domingo se realiza la edición número 96, y que, si en cada una de estas entregas hubiera habido al menos una mujer nominada, deberíamos contabilizar precisamente 96 cineastas, o que, por ejemplo, el cineasta John Ford por sí sólo logró llevarse cuatro estatuillas.

Para la ceremonia, que se realizará en el Dolby Theatre en Hollywood, la francesa Justine Triet será quien represente a las directoras, pues logró colarse con una nominación por su cinta “Anatomy of a fall” (“Anatomía de una caída”), compitiendo con Jonathan Glazer por “The zone of interest” (“La zona de interés”), Christopher Nolan por “Oppenheimer”, Yorgos Lanthimos por “Poor things” (“Pobres criaturas”) y Martin Scorsese por “Killers of the flower moon” (“Los asesinos de la luna”).

Mientras sabemos qué director es el ganador, te compartimos dónde puedes ver los tres filmes ganadores en streaming: “The hurt locker” (“Vivir al límite”), de Bigelow, está disponible en Netflix; “Nomadland”, de Zhao, se encuentra en Star+; y “The power of the dog” (“El poder del perro”), de Campion, también está en Netflix.

¿Quiénes son esas otras cineastas nominadas? Hacemos un recuento: La italiana Lina Wertmuller fue la primera directora que aspiró a llevarse el tan aclamado Oscar por su película “Pasqualino Settebellezze” (“Siete bellezas”, de 1976), en una gala en la que compitió con Ingmar Bergman (“Face to face”), Sidney Lumet (“Network”), Alan J. Pakula (“All the President’s men”) y en la cual ganó “Rocky”, de John G. Avildsen.

A ella le siguió, casi 20 años después, Jane Campion por “The piano”, que compitió con Robert Altman (“Short cuts”), James Ivory (“The remains of the day”) y Jim Sheridan (“In the name of the father”); aquel año se alzó con el triunfo Steven Spielberg con “Schindler’s list”.

Campion es la única que ha competido en dos ocasiones y ganado en una de ellas. Recién en la entrega 94 se llevó la estatuilla como directora por “The power of the dog”, ganándole a Paul Thomas Anderson (“Licorice pizza”), Kenneth Branagh (“Belfast”), Ryūsuke Hamaguchi (“Doraibu mai kā”) y Steven Spielberg (“West side story”).

Sofia Coppola, la hija del cineasta Francis Ford Coppola, fue la tercera directora en ser nominada por su filme “Lost in translation” (2003), que compitió el mismo año que “The lord of the rings: the return of the king” (de Peter Jackson, y la ganadora de ese año), “Mystic river” (Clint Eastwood), “Cidade de Deus” (de Fernando Meirelles) y “Master and commander: the far side of the world” (Peter Weir).

Finalmente, en la entrega 82, realizada en 2010, llegó la primera mujer ganadora del Oscar a Director: Kathryn Bigelow, por el filme “The hurt locker”, quien se alzó con el triunfo por encima de James Cameron (“Avatar”), Lee Daniels (“Precious”), Jason Reitman (“Up in the air”) y Quentin Tarantino (“Inglourious basterds”).

A esta lista, en 2017, se sumó Greta Gerwig, nominada por “Lady bird”, pero aquel año ganó el mexicano Guillermo del Toro con “The shape of water”, y quedaron como nominados, además de Gerwig, Paul Thomas Anderson (“Phantom thread”), Christopher Nolan (“Dunkirk”) y Jordan Peele (“Get out”).

Quizás un año extraordinario fue 2021, cuando hubo dos directoras nominadas: Emerald Fennell por “Promising young woman” y Chloé Zhao por “Nomadland”, esta última quien se alzó con la estatuilla por encima también de Lee Isaac Chung (“Minari”), David Fincher (“Mank”) y Thomas Vinterberg (“Otra ronda”).

Veremos quién se corona en la premiación de este domingo.