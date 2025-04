En el mundo de las redes sociales no todo es lo que parece y para prueba de ello es la miniserie de Disney+, “Devil in the family: the fall of Ruby Franke” (El demonio en la familia: el caso de Ruby Franke).

La producción cuenta el caso de la youtuber Ruby Franke, cuya vida "perfecta" escondía un grave caso de abuso infantil.

El espejismo inició en 2015, cuando esta mujer, originaria de Utah, empezó a compartir videos de su vida en familia. Su contenido rápidamente comenzó a hacerse popular entre los usuarios; incluso llegó a contabilizar más de 3 millones de suscriptores en su canal “Ocho pasajeros”.

Pero todo comenzó a cambiar cuando, algunos usuarios calificaron como extremos los castigos impuestos a sus seis hijos, los cuales ella misma describía.

A Ruby, en su intento de ser la madre ideal, se sumó la consejera y coach, Jodi Nan Hildebrandt, quien se volvió su cómplice al incentivar y documentar este tipo de conductas.



De un momento a otro, sus 3 millones de seguidores se enteraron de lo que realmente sucedía tras las cámaras, y es que uno de los niños escapó de casa y corrió con uno de sus vecinos para pedir ayuda y narrar el infierno que vivía.



La serie cuenta con el testimonio ante cámaras de Shari y Chad, los dos hijos mayores de Franke.



Ruby Franke fue detenida en compañía de su coach de vida en agosto de 2023 y condenada a cuatro sentencias, cada una con la pena máxima.



Dónde ver: Disney+

Foto: Disney+