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"La extraordinaria vida de Eleanor" marca el debut como directora de Scarlett Johansson con una historia centrada en Eleanor, una mujer de 94 años que, en pleno duelo, decide no quedarse atrapada en sus recuerdos y emprende un nuevo comienzo en Nueva York junto a su familia.
El reencuentro con su hija y su nieto no resulta como esperaba: la distancia emocional entre ellos revela que cada uno ya ha construido su propia vida, dejando a Eleanor en un lugar incómodo, donde el presente no termina de pertenecerle.
En ese vacío, la protagonista se involucra accidentalmente en un grupo de apoyo emocional, donde se apropia de la historia de su amiga fallecida para llamar la atención.
La película explora el duelo, la identidad y la necesidad de ser escuchado en cualquier etapa de la vida, en una historia que combina ternura con momentos de tensión emocional, sin perder de vista el peso de la verdad y sus consecuencias.
Producida por Scarlett Johansson junto a compañías independientes, la cinta ha tenido presencia en distintos festivales internacionales. El elenco está encabezado por June Squibb, Erin Kellyman, Jessica Hecht y Will Price.
Dónde ver: HBO Max
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