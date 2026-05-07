Más Información

Red de Librerías Independientes cuestiona el Precio Único del Libro

Red de Librerías Independientes cuestiona el Precio Único del Libro

Anuncian paro de 24 horas en la Bienal de Venecia

Anuncian paro de 24 horas en la Bienal de Venecia

Renuncia la secretaria de Cultura de Tijuana tras cancelación de la Feria del Libro

Renuncia la secretaria de Cultura de Tijuana tras cancelación de la Feria del Libro

Solistas Ensamble de Bellas Artes presenta un homenaje a la música española en el CCB y el Claustro de Sor Juana

Solistas Ensamble de Bellas Artes presenta un homenaje a la música española en el CCB y el Claustro de Sor Juana

Por "Materia oscura", Jorge Fernández Granados recibirá el V Premio Internacional de Poesía de Fuente Vaqueros

Por "Materia oscura", Jorge Fernández Granados recibirá el V Premio Internacional de Poesía de Fuente Vaqueros

Guatemala reclamará a México el dintel maya recuperado en Estados Unidos

Guatemala reclamará a México el dintel maya recuperado en Estados Unidos

Lealtad, traición y guerra componen la trama de "La canción del samurái", serie de ocho episodios que recrea la historia de la fuerza samurái de élite llamada Shinsengumi, que tenía como misión defender el Shogunato.

Para quienes son seguidores de las series que recrean pasajes de la historia, "La canción del samurái" será para ellos una verdadera joya, que explica qué es y cómo funcionó el Shogunato, es decir, ese periodo de gobierno militar que dominó Japón durante casi 700 años (entre 1192 y 1867).

En el centro de la historia, que se desarrolla en Kioto, al final del periodo Edo, es decir, en la última etapa del régimen militar, se encuentra Toshizo Hijikata, un luchador callejero que encuentra un nuevo propósito y una "familia" al unirse al Shinsengumi, es decir, el equipo de nuevos seleccionados de combate.

La serie sigue las vidas de Toshizo, Isami y Soji, a quienes rige el deber, el orden, la disciplina y para quienes los sacrificios personales son una ofrenda para alcanzar el ideal de un Japón que se encamina hacia la modernidad.

La trama está dividida en dos partes: una que comprende el periodo de entrenamiento en Edo y la otra, que muestra la etapa de los enfrentamientos decisivos en Kioto, ciudad en la que se realizaron las grabaciones.

Dónde ver: HBO Max

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Exviolinista de Nodal enciende redes en diminuto bikini y le recuerdan al Forajido: “ya empezó mayo”. Foto: Carlos Mejía / El Universal / TikTok @esmeralda.canape

Exviolinista de Nodal enciende redes en diminuto bikini y le recuerdan al Forajido: “ya empezó mayo”

BTS en CDMX: Guía para el concierto, hora de ingreso, merch y recomendaciones. Foto: AP Photo/Eugene Hoshiko

BTS en CDMX 7, 9 Y 10 de mayo: horario, accesos, merch y guía completa de conciertos en el Estadio GNP

Candice Swanepoel presume la figura perfecta con monokini de serpiente en sesión. Foto: AP

Candice Swanepoel presume la figura perfecta con monokini de serpiente en sesión

Jennifer Lopez se olvida del pudor y se muestra más natural que nunca desde la bañera. Foto: AFP

Jennifer Lopez se olvida del pudor y se muestra más natural que nunca desde la bañera

Kendall Jenner promocionó su marca de tequila. Foto: EFE

Kendall Jenner deja a todos boquiabiertos con espectacular vestido ‘nude’ y deslumbra

[Publicidad]