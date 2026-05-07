Lealtad, traición y guerra componen la trama de "La canción del samurái", serie de ocho episodios que recrea la historia de la fuerza samurái de élite llamada Shinsengumi, que tenía como misión defender el Shogunato.

Para quienes son seguidores de las series que recrean pasajes de la historia, "La canción del samurái" será para ellos una verdadera joya, que explica qué es y cómo funcionó el Shogunato, es decir, ese periodo de gobierno militar que dominó Japón durante casi 700 años (entre 1192 y 1867).

En el centro de la historia, que se desarrolla en Kioto, al final del periodo Edo, es decir, en la última etapa del régimen militar, se encuentra Toshizo Hijikata, un luchador callejero que encuentra un nuevo propósito y una "familia" al unirse al Shinsengumi, es decir, el equipo de nuevos seleccionados de combate.

La serie sigue las vidas de Toshizo, Isami y Soji, a quienes rige el deber, el orden, la disciplina y para quienes los sacrificios personales son una ofrenda para alcanzar el ideal de un Japón que se encamina hacia la modernidad.

La trama está dividida en dos partes: una que comprende el periodo de entrenamiento en Edo y la otra, que muestra la etapa de los enfrentamientos decisivos en Kioto, ciudad en la que se realizaron las grabaciones.

Dónde ver: HBO Max