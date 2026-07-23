Aquí "La banda" canta mal las rancheras, pero se las sabe todas, o eso creen sus integrantes, cuando se trata de atracar.

En esta comedia ácida, don Víctor (Jesús Ochoa) tiene planeado compartir con todos sus empleados las acciones de su negocio, todo con el fin de asegurar el futuro de su fábrica de azulejos.

La muerte repentina del empresario genera que Andy (Fernando Bonilla), su hijo, asuma la dirección de la fábrica con miras a venderla a corto plazo para cubrir el importe de sus deudas de juego. Ante esto, los empleados, en un esfuerzo por no dejar perder su empleo y la propia fábrica, idean un plan en el que no miden riesgos ni consecuencias.

La serie de ocho episodios, filmada en su totalidad en el municipio de Villa de Reyes de San Luis Potosí, explora el conflicto que vive este grupo de empleados que traspasa la legalidad, creando una falsa banda musical que servirá de fachada para tener libre acceso a diferentes lugares y así robar dinero a la misma empresa, lo que les permitirá obtener recursos para recuperar el control de Sanitarios Reyes.

La necesidad económica y la incertidumbre son el impulso de este grupo que comete el atraco. Ellos saben las debilidades de la propia empresa, cómo funciona el sistema de alarmas y conocen las instalaciones de la fábrica, nada puede salir mal, pero sí, todo sale mal, así que impedir que la fábrica caiga en manos de una trasnacional no será cosa sencilla.

Al no ser delincuentes profesionales cometen una serie de errores que provocan que la misma mafia del lugar ponga la vista en ellos.

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El elenco está conformado por Miguel Rodarte, Paulina Gaitán, Tessa Ia, Aldo Escalante, Jesús Ochoa, Fernando Bonilla, Juan Daniel García Treviño, bajo la dirección de Federico Veiroj y Salvador Espinosa.

Dónde ver: ViX