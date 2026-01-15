Más Información

Chimamanda Ngozi Adichie; acusan negligencia médica tras la muerte de su hijo de 21 meses

México concentra hallazgos de dinosaurios; Coahuila destaca, pero no es el único caso

Rocío Bonilla explora la literatura juvenil, tras la publicación de 72 libros para niños

“Hacer una autentificación incontrovertible es muy difícil”: Jorge Reynoso Pohlenz

IMER silencia programas: sin justificar sacrifica calidad de contenidos

Secretaría de Cultura de la CDMX desata indignación; invita a curso de fotografía y usuarios recuerdan el AXE Ceremonia

Hay películas que no envejecen y “Exterminio” es una de ellas. Más de veinte años después de su estreno, sigue funcionando no solo como historia de terror, sino como una experiencia que incomoda, inquieta y atrapa desde su primer minuto.

Todo comienza con un error impulsado por buenas intenciones: activistas liberando chimpancés de un laboratorio sin saber que portan un virus capaz de desatar un apocalipsis mundial. A partir de ahí, Londres se vacía, la rabia se propaga y el tiempo se vuelve un enemigo más.

Aquí conocemos a Jim (Cillian Murphy), un hombre que despierta del coma y se encuentra con una realidad completamente diferente a la que recuerda. Está solo y caminando por calles desiertas cuando se cruza con Selena (Naomie Harris) y Frank (Brendan Gleeson) otros sobrevivientes de la pandemia.

A partir de este punto, la película deja de ser únicamente de supervivencia y se convierte en una observación sobre confianza, miedo y lo que queda de humanidad cuando todo desaparece.

Hoy, con una nueva entrega de la franquicia a punto de estrenarse ("Exterminio: el templo de huesos), volver a donde todo comenzó no es solo un ejercicio de nostalgia. Es recordar de dónde viene una saga que cambió la forma de contar historias de infectados y comprobar que su impacto sigue intacto.

Actúan Cillian Murphy, Naomie Harris y Brendan Gleeson.

Dónde ver: Netflix / Universal / Pluto TV

