Un actor exitoso, protagonista de una franquicia de acción y una reportera que cubre la fuente de política y que por un escándalo es castigada con encargarse ahora de los chismes de los famosos es el punto en el que parte “Encantado de no conocerte”.

Este k-drama de producción coreana pone a Lee Jung-jae de nueva cuenta como actor protagonista después de que lo vimos interpretando a Seong Gi-hun en “El juego del calamar”, y ahora da vida a Lim Hyeon-jun, una superestrella de la televisión coreana que aunque cuenta con el cariño del público, está cansado de interpretar al mismo personaje en la serie “Good detective Kang Pil-gu”.

Lim Ji-yeon es la actriz que interpreta a Wi Jeong-sin, esa aguerrida reportera que es relegada a la cobertura de farándula y de las notas del corazón.

Una situación bochornosa hace que los dos coincidan y aunque en el principio hay rechazo mutuo, con el tiempo se dan cuenta que sus personalidades se complementan, y de la amistad, pasan al amor.

Lee Jung-jae llevaba un década dando vida a personajes que transitan por ambientes más oscuros, su vuelta a la comedia se debe a la invitación que su propia compañera de reparto Lim Ji-yeon le hizo para hacer mancuerna en esta serie que da giros sorpresivos, siempre enmarcados en situaciones graciosas.

Dónde ver: Prime Video