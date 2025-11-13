Más Información

Se Invertirán 428 mil pesos en Escuela del Centro Ollin Yoliztli, informa Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

“Cada vez se forman menos liberales”: Mark Lilla, politólogo estadounidense

“Quiebre económico permitió el ascenso del populismo”

Responden ante acusaciones por baile “La Botella”

La caricaturista Maitena gana Premio Quevedos

“El arte no tiene magias”, afirma Teresa Margolles

Un actor exitoso, protagonista de una franquicia de acción y una reportera que cubre la fuente de política y que por un escándalo es castigada con encargarse ahora de los chismes de los famosos es el punto en el que parte “Encantado de no conocerte”.

Este k-drama de producción coreana pone a Lee Jung-jae de nueva cuenta como actor protagonista después de que lo vimos interpretando a Seong Gi-hun en “El juego del calamar”, y ahora da vida a Lim Hyeon-jun, una superestrella de la televisión coreana que aunque cuenta con el cariño del público, está cansado de interpretar al mismo personaje en la serie “Good detective Kang Pil-gu”.

Lim Ji-yeon es la actriz que interpreta a Wi Jeong-sin, esa aguerrida reportera que es relegada a la cobertura de farándula y de las notas del corazón.

Una situación bochornosa hace que los dos coincidan y aunque en el principio hay rechazo mutuo, con el tiempo se dan cuenta que sus personalidades se complementan, y de la amistad, pasan al amor.

Lee Jung-jae llevaba un década dando vida a personajes que transitan por ambientes más oscuros, su vuelta a la comedia se debe a la invitación que su propia compañera de reparto Lim Ji-yeon le hizo para hacer mancuerna en esta serie que da giros sorpresivos, siempre enmarcados en situaciones graciosas.

Dónde ver: Prime Video

