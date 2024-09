Con el especial “Ellen DeGeneres: for your approval”, la actriz y conductora regresa a la pantalla chica después de su retiro voluntario, ocurrido en 2022.

En dicha emisión Ellen hace lo que sabe: comedia, género que la ha llevado a conquistar a un público que le es fiel y que le reclama que vuelva y ella, atendiendo el llamado, les regala este programa de 70 minutos de duración.

Así, la ojiverde aborda el tema de la fama, y con acidez habla sobre cómo es su vida desde que la “echaron del mundo del espectáculo” hace un par de años, para luego regalar detalles de lo que hace actualmente, y de cómo es su vida alejada de los foros de televisión.

“Déjame ponerme al día con lo que me ha estado pasando desde la última vez que nos vimos. Decidí dedicarme a la jardinería. ¡Tengo gallinas!”, dice la actriz y anfitriona de esta producción a manera de presentación, y como avance de “Ellen DeGeneres: for your approval”, que es uno de los estrenos de esta semana en Netflix.

Con dicha producción DeGeneres concluye los compromisos que tenía pactados con la plataforma estadounidense que transmite y genera contenidos, el primer especial entre ambos fue “Relatable”, estrenado en 2018, su primer especial de stand-up en 15 años y ahora vuelve a este formato después de otros seis.

Dónde ver: Netflix