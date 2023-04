¿Qué ver?: “El oso”, la serie que hizo de la salud mental su mejor receta

¿Dónde?: Star+

Una de las mejores series de 2022 fue, sin duda, “El oso” (“The Bear”), historia que nos mostró el lado más difícil en la vida de un chef, así como una mirada hacia la salud mental y la ansiedad.

Jeremy Allen White fue el protagonista del show de ocho episodios, cuya segunda temporada ya está confirmada. Allen interpretó a Carmen Berzatto, a quien todos llaman Carmy, un chef reconocido en Nueva York que regresa a Chicago para tratar de levantar el restaurante de su hermano Michael luego de que éste falleció.

Una vez ahí, en el llamado “The original beef of Chicagoland”, Carmy se da cuenta de que los trabajadores tienen muchos vicios que no van acorde a todo lo que él sabe de cocina y que no están dispuestos a cambiar, además de que el lugar se está cayendo a pedazos (literal y metafóricamente) y sus intentos por cumplir las órdenes de cada día se vuelven más complicadas.

Entre los clientes de cada día y la presión del trabajo se vuelve evidente que Carmy no está bien, incluso en ocasiones lo vemos enfrentar crisis de ansiedad sumado al hecho de que se nos va revelando más de la relación que tenía con su hermano (interpretado por Jon Bernthal), quien, según vemos en los primeros minutos de la serie, se suicidó.

La serie tuvo tan buena recepción que estuvo nominada a diferentes premios del que el protagonista se llevó el Globo de Oro como Mejor actor en una serie musical o comedia, el Critics’ Choice Award a Mejor actor en serie de comedia y el Screen Actors Guild también como Mejor actor en serie de comedia.