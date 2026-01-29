Hay historias que incomodan no por lo que muestran, sino porque obligan a recordar una parte de la historia que preferiríamos olvidar. “El Mochaorejas”, la serie que ViX acaba de estrenar, se instala justo ahí: en la normalización del miedo, la violencia de los años noventa y la impunidad que permitió que un secuestrador operara durante años a plena vista.

La serie está basada en la investigación periodística de Olga Wornat y se concentra en la etapa en la que Daniel Arizmendi encabezó una de las bandas criminales más poderosas del entonces Distrito Federal.

A lo largo de ocho episodios, la producción no se conforma con reconstruir delitos: se detiene en el funcionamiento de la organización, en su brutalidad sistemática y el sadismo que ejercían sobre sus víctimas.

Wornat explicó a EL UNIVERSAL que su interés no fue repetir la versión oficial ni quedarse en el expediente policial. Su investigación se adentró en el entorno personal de Arizmendi, en los barrios donde se movía y en las historias que nunca llegaron a los titulares:

"Hablé con los vecinos, encontré al hermano menor, que fue de gran ayuda para mí, es una persona a la que yo le tengo gran aprecio por todo lo que ha sufrido y quien me ayudó a entender la psicología de Daniel", dijo.

Damián Alcázar encarna a Arizmendi. El proceso de casting partió del manuscrito de Wornat, que terminó por convencer al actor de asumir un personaje que, hasta a él, llegó a incomodarlo.

Más que una serie sobre un criminal, “El Mochaorejas” funciona como un retrato de época. No es una historia fácil de ver, pero sí una que deja huella.

¿Dónde ver?: Vix