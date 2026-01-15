Más Información

Chimamanda Ngozi Adichie; acusan negligencia médica tras la muerte de su hijo de 21 meses

México concentra hallazgos de dinosaurios; Coahuila destaca, pero no es el único caso

Rocío Bonilla explora la literatura juvenil, tras la publicación de 72 libros para niños

“Hacer una autentificación incontrovertible es muy difícil”: Jorge Reynoso Pohlenz

IMER silencia programas: sin justificar sacrifica calidad de contenidos

Secretaría de Cultura de la CDMX desata indignación; invita a curso de fotografía y usuarios recuerdan el AXE Ceremonia

¿Por qué hacer una serie sobre un hombre rico? Y por qué no, cuando se trata de alguien que cambió el rumbo de toda Europa.

Aquí entra "El magnate", una producción que narra la vida del Jan Stenbeck, un pionero en la industria de medios y telecomunicaciones en Suecia y que exportó un nuevo modelo de negocio al viejo continente.

A lo largo de cinco episodios, la serie recorre tres décadas clave en la vida de este millonario: desde su vida después de graduarse de Harvard, hasta como llegó a ser uno de los empresarios más influyentes.

Tras dejar la universidad, Stenbeck regresa a su país natal para hacerse cargo del emporio familiar de acero y madera, pero en lugar de mantener el legado intacto, decide importar el modelo de emprendimiento estadounidense y utilizarlo para desafiar a los monopolios.

De ese impulso nacen proyectos que redefinieron el panorama mediático sueco. Uno de ellos fue "Metro International", un diario gratuito pensado para acompañar a los usuarios del transporte público; además de TV3, el primer canal comercial sueco financiado por publicidad. Movimientos que cambiaron mercados y, al mismo tiempo, tensaron relaciones familiares y personales.

Y es que su ascenso al éxito no fue fácil, se enfrentó a disputas con sus hermanas, alianzas frágiles y una vida en soledad.

Jakob Oftebro interpreta a Stenbeck en una producción de cinco episodios, que encuentra su fuerza tanto en la reconstrucción empresarial como en el retrato de una familia tan poderosa como disfuncional.

Dónde ver: Filmin

Rey Carlos ‘rompe’ el protocolo y entrega a Kate Middleton la “corona anticipada” como regalo. Doto: AFP/AP

Rey Carlos ‘rompe’ el protocolo y entrega a Kate Middleton la “corona anticipada” como regalo

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta La diferencia de edad desata reacciones. Foto: Tomada de Instagram @lcorigel

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta? La diferencia de edad desata reacciones

Meghan Markle exige cuatro pisos privados, escoltas armados y trato real en su regreso a Reino Unido: "quiere una fortaleza". Foto: AP

Meghan Markle exige cuatro pisos privados, escoltas armados y trato real en su regreso a Reino Unido: "quiere una fortaleza"

Nodal habría mandado a hacer lujoso brazalete de diamantes para Ángela Aguilar antes de su boda religiosa. Foto: AFP

Nodal habría mandado a hacer lujoso brazalete de diamantes para Ángela Aguilar antes de su boda religiosa

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP.

Antonela Roccuzzo sorprende al modelar ropa deportiva y deslumbra en Instagram

