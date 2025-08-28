Más Información

Corría el año 2007, Amanda Knox vivía en Perugia (centro de Italia) donde estudiaba y compartía estancia con Meredith Kercher, su "rommie" británica. Knox vivía el sueño de cualquier joven, pero este terminó cuando el cuerpo de su amiga fue encontrado en el piso de su dormitorio.

La estadounidense (Konx), su novio, Raffaele Sollecito y un amigo del barrio, Rudy Guede se convirtieron en los principales sospechosos del asesinato y, tras un proceso legal rápido, fueron condenados a prisión.

Tras cuatro tras las rejas, la joven y su novio fueron absueltos debido a falta de pruebas; sin embargo, Guede cumplió 13 de los 16 años de su setencia.

La serie “Amanda Knox: una historia retorcida” recrea, en ocho episodios, los pasajes más trascendentes de este caso, del que las mismas autoridades italianas reconocieron deficiencias en la investigación.

La mujer, que en ese entonces era una estudiante, es el eje de esta producción que intenta develar la lucha de Amanda por limpiar su imagen y liberarse de los calificativos que pusieron sobre ella las autoridades y la prensa.

Amanda Knox es también productora ejecutiva y coescritora del episodio final de esta serie realizada para todos aquellos que gustan de las investigaciones dramatizadas y capituladas.

Dónde ver: Disney+

