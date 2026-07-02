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"Día de la independencia" es la película que cambió las reglas del juego en el mundo del cine desde Hollywood, con un modelo de promoción desde un año antes.
La historia, que cumple 30 años, arranca antes de la celebración del 4 de julio, con la aparición de impresionantes naves alienígenas que, en cuestión de segundos, destruye la mitad del planeta.
La obsesión del ser humano por los extraterrestres hizo de este filme un referente del cine moderno gracias a dos secuencias: la de las sombras cubriendo las grandes ciudades y la destrucción a la Casa Blanca.
Roland Emmerich es el director del filme, quien es conocido en Hollywood como el gran maestro del cine de catástrofes.
El exterminio de la especie humana parece que es el objetivo de los visitantes y ante esto, un piloto de la marina estadounidense, interpretado por Will Smith, junto con el presidente de EU y un científico, idean un audaz contraataque.
"Día de la independencia" es un paradigma cuando se habla de globalización en el cine, porque al mismo tiempo que lanza a Smith como estrella mundial del cine de acción, también es la primera película que adquiere un espacio publicitario en el Super Bowl edición XXX. Y vaya que la inversión dio ganancias, pues recaudó 817 millones de dólares en taquilla.
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El tema del ataque alienígena, el espíritu nacionalista estadounidense, el marketing y los efectos especiales (que le dieron un Oscar), han hecho de "Día de la independencia" uno de esos filmes clásicos.
Dónde ver: Disney+ / Tubi
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