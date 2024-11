“Back to black” es la película biográfica de la insustituible Amy Winehouse. La historia se desarrolla con base en la letra de sus canciones y se cuenta en primera persona.



La producción, que llega a pantallas este 29 de noviembre, arranca recreando la época en la que la cantante buscaba hacerse de un lugar en la escena del jazz en Londres, género que le apasionaba y que le permitió que poco a poco se hiciera de seguidores de su estilo.



Amy Winehouse resulta fascinante para millones de personas alrededor del mundo, y esta biopic transita también por esa época en la que ya todo el mundo sabía quién era esa peculiar mujer de esbelta figura y cabello abultado, que con su segundo álbum, el que da nombre esta producción (“Back to black”), llegó a los cuernos de la luna, cuando de forma paralela luchaba contra esa parte de sí misma que la hacía depender del alcohol, las drogas y del amor de Blake Fielder-Civil, su marido.



La joven actriz londinense Marisa Abela, quien ha aparecido en los seriados “Cobra” e “Industry”, da vida a Amy; ella tuvo a su cargo dar los matices de intensidad y de incertidumbre que caracterizaron a Winehouse, a principios de los años 2000 cuando, estando en la cima de la música, su vida ya había comenzado a descender en un espiral del que no saldría. La directora es Sam Taylor-Johnson.



“Back to black” no es el primer trabajo fílmico que se ha hecho en torno a la vida de la cantante y compositora británica, en 2016 “Amy” ganó el Oscar en la categoría de Documental, pero el público, sus fanáticos, seguíamos esperando la película biográfica de ella, hasta que llegó.



La cinta cierra con la estampa de la muerte de la cantante ocurrida el 23 de julio de 2011 cuando, luego de un periodo de abstinencia, bebió mucho más allá de la cuenta, lo que le generó una congestión que terminó con su vida.



Dónde ver: Max