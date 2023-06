¿Dónde?: Filminlatino

El nombre de Diego Calva hoy ya es conocido en la industria del cine a nivel internacional. En 2022 fue uno de los protagonistas de la cinta "Babylon", dirigida por el ganador del Oscar, Damien Chazelle, y donde compartió pantalla con actores como Brad Pitt, Margot Robbie y Tobey Maguire.

Pero hace unos años su rostro era nuevo en la pantalla y su primer protagónico se lo dio el cineasta Julio Hernández Cordón en el filme de 2015, "Te prometo anarquía".

La cinta, que nos muestra diferentes rincones de la Ciudad de México qué comúnmente no eran retratados en la pantalla, nos presenta la historia de amor y amistad entre Miguel (Calva) y Johnny (Eduardo Eliseo).

Pero esa historia de amor adolescente gay pronto va cambiando de tintes, pues ambos son traficantes de sangre, quienes se involucran en un negocio con los capos del crimen organizado.

La cinta además presenta a la tribu urbana de los patinetos (skaters), gracias a lo cual vemos diferentes planos de los protagonistas recorriendo las calles de la ciudad montados sobre su tabla.

Para transportarnos más a la vida urbana de estos jóvenes, el quinto largometraje del director guatemalteco tiene un soundtrack que ronda en el rock, con temas de bandas como Los Estrambóticos y Three souls in my mind.