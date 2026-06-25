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Carol Aird está a punto de perderlo todo: su estabilidad social, la vida que había construido e incluso la custodia de su hija... y solo por enamorarse de otra mujer.
En ese punto se sitúa "Carol", la película de Todd Haynes, que se llevó doble nominación al Oscar en 2016.
La trama está ambientada en la Nueva York de los años cincuenta y comienza de forma inesperada, con un encuentro en una tienda departamental durante la temporada navideña. Aid, va en busca de un regalo para su hija, y allí es atendida por Therese, una joven aspirante a fotógrafa.
La mujer olvida accidentalmente sus guantes y, como atención, la chica decide devolverlos. Este gesto desata un vínculo que desafía las normas sociales de la época.
Cate Blanchett y Rooney Mara interpretan a las protagonistas, en una historia donde la atracción crece en medio de la discreción, el riesgo y las consecuencias personales.
La cinta está basada en la novela "The Price of Salt", de Patricia Highsmith, y, con el tiempo, se ha convertido en una joya del cine contemporáneo.
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¿Dónde ver?: Prime Video
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