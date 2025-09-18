La ciudad está hecha un caos: lo que antes eran enormes edificios yacen en las calles, se escuchan sirenas a todas horas y cientos de personas se encuentran atrapadas entre los escombros. Así se vivieron las primeras horas tras el terremoto del 85, tragedia que este año conmemora su 40 aniversario.

Esta escena también es el punto de partida de la segunda temporada de “Cada minuto cuenta” que ya está disponible en Prime Video.

La historia arranca con Alicia, una mujer muda, que hace hasta lo imposible por encontrar a su sobrino Ángel, uno de los doctores sepultados en lo que queda del Hospital General.

Al mismo tiempo, Pepín y varios estudiantes de la UNAM se unen a los voluntarios que intentan rescatar a sus compañeros atrapados en un Conalep.

Cada una de estas historias transucrren de manera paralela y todas se aproximan al mismo tiempo a un nuevo sismo, esa réplica que siempre sigue a una tragedia de este nivel.

Esta es la segunda y última parte de la serie en la que se exalta la solidaridad de los mexicanos, esa que fue más poderosa que las disposiciones emitidas desde el gobierno y que dictaban el no salir de casa.

Las actuaciones son de Osvaldo Benavides en el papel de Ángel, Maya Zapata es Camila, Antonio de la Vega es Ignacio, Miriam Balderas interpreta a Chave, Jesús Zavala en el papel de Carlos y Azalia Ortiz es Hilda.

Dónde ver: Prime Video